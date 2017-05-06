«Тосно» начнет сезон на «Петровском», если не успеет реконструировать арену в Новгороде

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

«Тосно» в субботу гарантировал себе участие в РФПЛ сезона-2017/18, в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обыграв на выезде нижнекамский «Нефтехимик» (2:0).

«Тосно» проводит домашние матчи в Великом Новгороде на стадионе «Электрон», вмещающем 3200 зрителей. Вместимость арены не соответствует требованиям РФПЛ. Планируется, что на первом этапе реконструкции на стадионе появится новая трибуна за воротами из металлоконструкций, рассчитанная на три тысячи мест, будет установлена система контроля входа, заменено футбольное поле — также на искусственное, но нового поколения. Второй этап реконструкции «Электрона» предполагает строительство центральной трибуны на четыре тысячи мест, в связи с чем общая вместимость стадиона возрастет до 10 тысяч зрителей.

«Наша команда потянет (выступление в РФПЛ) по всем параметрам, надо будет только демонстрировать свою игру, а время все покажет. На данный момент решается вопрос о привлечении дополнительных спонсоров. Что касается стадионов, то мы заключаем договор с Новгородом, а запасной ареной будет “Петровский”. Надеюсь, что в Новгороде успеют все достроить, подрядчики, в принципе, подписаны, уже готовятся две трибуны, поэтому понимание есть, мы планируем успеть», — сказал Матюшенко.

«Если не успеем (реконструировать стадион “Электрон”), то проведем несколько игр на “Петровском”. С ним есть договоренность о подписании договора после Кубка конфедераций, — отметил гендиректор “Тосно”. — То, что клуб из Ленинградской области играет в Новгороде, — не наша беда. Мы не виноваты, что в Ленинградской области нет достойного стадиона. Мы не получаем ни копейки из бюджета, это частный клуб, и стадион — это дорогое удовольствие для нас».