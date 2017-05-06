Милевский: Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне
Форвард «Тосно» Артём Милевский поделился впечатлениями от выхода команды в РФПЛ.
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«Мы сидели с ребятами после игры и долго обсуждали, что могли и до этого матча выйти в
Останусь ли в «Тосно»? Посмотрим, как всё сложится. Я думаю, скоро все узнают ответ на этот вопрос. Тут отличная команда, и мне всё очень нравится. Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне. Очень люблю свой коллектив и весь персонал. Мы все были объединены одной мечтой и одной целью. Мы полностью заслужили выход в РФПЛ, — сказал Милевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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