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6 мая 2017, 20:10 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Милевский: Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне

Форвард «Тосно» Артём Милевский поделился впечатлениями от выхода команды в РФПЛ.

Форвард <span class=error>Тосно</span> Артём <span class=error>Милевский</span> поделился впечатлениями от выхода команды в <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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«Мы сидели с ребятами после игры и долго обсуждали, что могли и до этого матча выйти в Премьер-Лигу, но я безумно рад, что мы сделали это большое дело. Психологический момент довлел, но я рад, что всё так закончилось и сложилось как нельзя лучше для команды.

Останусь ли в «Тосно»? Посмотрим, как всё сложится. Я думаю, скоро все узнают ответ на этот вопрос. Тут отличная команда, и мне всё очень нравится. Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне. Очень люблю свой коллектив и весь персонал. Мы все были объединены одной мечтой и одной целью. Мы полностью заслужили выход в РФПЛ, — сказал Милевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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Милевский сможет получать больше игрового времени за «Тосно» в РФПЛ

Милевский сможет получать больше игрового времени за «Тосно» в РФПЛ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тосно» (Ленинградская область) Артем Милевский сможет получать больше игрового времени в случае выхода команды в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
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