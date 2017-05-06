Милевский: Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне

«Мы сидели с ребятами после игры и долго обсуждали, что могли и до этого матча выйти в Премьер-Лигу, но я безумно рад, что мы сделали это большое дело. Психологический момент довлел, но я рад, что всё так закончилось и сложилось как нельзя лучше для команды.

Останусь ли в «Тосно»? Посмотрим, как всё сложится. Я думаю, скоро все узнают ответ на этот вопрос. Тут отличная команда, и мне всё очень нравится. Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне. Очень люблю свой коллектив и весь персонал. Мы все были объединены одной мечтой и одной целью. Мы полностью заслужили выход в РФПЛ, — сказал Милевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.