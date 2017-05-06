Парфенов продолжит работу на посту главного тренера ФК «Тосно»
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер футбольного клуба «Тосно» Дмитрий Парфенов останется на своем посту по окончании чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и будет возглавлять команду в ее первом сезоне в высшем дивизионе первенства страны. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу в матче 35-го тура ФНЛ «Тосно» победил в гостях нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:0 и оформил путевку в Российскую футбольную
«Парфенов продолжит работу в “Тосно”. У него контракт сейчас заканчивается, но будем обсуждать», — сказал Матюшенко.
После 35 туров первенства ФНЛ «Тосно» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 69 очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter