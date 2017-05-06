Парфенов продолжит работу на посту главного тренера ФК «Тосно»

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В субботу в матче 35-го тура ФНЛ «Тосно» победил в гостях нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:0 и оформил путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Срок контракта Парфенова с «Тосно» истекает в конце этого сезона.

«Парфенов продолжит работу в “Тосно”. У него контракт сейчас заканчивается, но будем обсуждать», — сказал Матюшенко.

После 35 туров первенства ФНЛ «Тосно» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 69 очков.