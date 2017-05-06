«Тосно» вышел в РФПЛ

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Встреча проходила в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В середине второго тайма забил Григорий Чиркин, на 76-й минуте отличился Сергей Сухарев.

Футбол Первый дивизион 2016/2017 Тур 35, 6.05.2017, 16:00 0:2 Нефтехимик Тосно

«Тосно» (69 очков) занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Идущий третьим «Енисей» (57) ни при каких обстоятельствах не сумеет обойти «Тосно». Нижнекамцы лишились даже теоретических шансов на сохранение места в ФНЛ по итогам сезона и вылетели в ПФЛ.

В другом матче 35-го тура ФНЛ «Кубань» на выезде переиграла «Балтику» со счётом 1:0.