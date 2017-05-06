Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29666236/
6 мая 2017, 18:17 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тосно» вышел в РФПЛ

«Тосно» выиграл у «Нефтехимика» в матче 35-го тура ФНЛ и гарантировал себе место в РФПЛ в сезоне-2017/18.

<span class=error>Тосно</span> выиграл у <span class=error>Нефтехимика</span> в матче 35-го тура <span class=error>ФНЛ</span> и гарантировал себе место в <span class=error>РФПЛ</span> в сезоне-2017/18. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В середине второго тайма забил Григорий Чиркин, на 76-й минуте отличился Сергей Сухарев.

«Тосно» (69 очков) занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Идущий третьим «Енисей» (57) ни при каких обстоятельствах не сумеет обойти «Тосно». Нижнекамцы лишились даже теоретических шансов на сохранение места в ФНЛ по итогам сезона и вылетели в ПФЛ.

В другом матче 35-го тура ФНЛ «Кубань» на выезде переиграла «Балтику» со счётом 1:0.

Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Милевский сможет получать больше игрового времени за «Тосно» в РФПЛ

Милевский сможет получать больше игрового времени за «Тосно» в РФПЛ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тосно» (Ленинградская область) Артем Милевский сможет получать больше игрового времени в случае выхода команды в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов