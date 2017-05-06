Ярцев: «Тамбов» решил задачу на сезон, будущее клуба в руках руководства региона
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клуб «Тамбов» уже решил задачу на сезон — остаться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), а выступление команды в следующем сезоне зависит от руководства Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тамбовского клуба Георгий Ярцев.
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«Тамбов» в своем первом сезоне в ФНЛ выполнил задачу сохранить прописку в лиге. После 35 туров клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 52 очка.
«Надо сказать откровенно, что дебютанты бывают разные, и я очень рад, что мы создали такой боеспособный коллектив, который, несмотря на очень малый бюджет, находится вверху турнирной таблицы. Мы соперничаем с клубами, которые гораздо богаче, находятся в более выгодной ситуации. Я верю, что эти победы
«Я думаю, Александр Валерьевич Никитин (губернатор Тамбовской области) поддерживает нас. Его позиция, что мы должны остаться в ФНЛ. По сути задача, которая ставилась, решена, и теперь все зависит от руководства области — как все будет финансироваться, ведь мы должны укрепиться. У нас остались три матча, один — дома с “Тосно”, где болельщики должны нас поддержать, а команда, отдохнув, должна выйти и показать хороший футбол», — отметил руководитель клуба.
По его словам, «Тамбов» имеет самый маленький бюджет среди клубов ФНЛ. «У нас самый слабый бюджет, но ребята все понимают. Я стараюсь делать так, чтобы не было
В сентябре прошлого года команду возглавил Андрей Талалаев, подписав контракт до 31 мая 2017 года. «Талалаев принял команду в сложный момент, но коллектив был собран. Его тактические схемы легли на ребят, поэтому есть результат. Сейчас его контракт закончится, и будем смотреть», — заключил Ярцев.
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