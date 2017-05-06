«Динамо» проиграло «Факелу» и прервало 17-матчевую беспроигрышную серию в ФНЛ
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московское «Динамо» проиграло воронежскому «Факелу» со счетом 0:1 в домашнем матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в подмосковных Химках.
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Видимо, что-то случилось...
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Мяч на 79-й минуте забил Александр Касьян.
«Динамо» ранее обеспечило себе первое место в турнирной таблице ФНЛ и путевку в
В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с саратовским «Соколом», «Факел» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 10 мая.
|Юрий Калитвинцев
|Павел Гусев
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|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
- Вышел из игры
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