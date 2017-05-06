«Динамо» проиграло «Факелу» и прервало 17-матчевую беспроигрышную серию в ФНЛ

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Мяч на 79-й минуте забил Александр Касьян. Бело-голубые прервали серию из 17 матчей без поражений в чемпионате. Последний раз «Динамо» потерпело поражение 15 октября также от «Факела».

«Динамо» ранее обеспечило себе первое место в турнирной таблице ФНЛ и путевку в премьер-лигу. Сейчас в активе московской команды за три тура до конца первенства 78 очков. «Факел» с 52 очками идет седьмым и сохраняет шансы на участие в переходных матчах, в которых третья и четвертая команды ФНЛ встретятся с 13-й и 14-й командами премьер-лиги.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с саратовским «Соколом», «Факел» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 10 мая.