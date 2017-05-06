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6 мая 2017, 17:22 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Динамо» проиграло «Факелу» и прервало 17-матчевую беспроигрышную серию в ФНЛ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московское «Динамо» проиграло воронежскому «Факелу» со счетом 0:1 в домашнем матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в подмосковных Химках.

Последний раз Динамо потерпело поражение 15 октября также от Факела Увеличить
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Мяч на 79-й минуте забил Александр Касьян. Бело-голубые прервали серию из 17 матчей без поражений в чемпионате. Последний раз «Динамо» потерпело поражение 15 октября также от «Факела».

«Динамо» ранее обеспечило себе первое место в турнирной таблице ФНЛ и путевку в премьер-лигу. Сейчас в активе московской команды за три тура до конца первенства 78 очков. «Факел» с 52 очками идет седьмым и сохраняет шансы на участие в переходных матчах, в которых третья и четвертая команды ФНЛ встретятся с 13-й и 14-й командами премьер-лиги.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с саратовским «Соколом», «Факел» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 10 мая.

6.05.2017 15:00 основной раунд: 35-й тур Арена Химки
Динамо М 0:1 Факел
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Павел Гусев
Голы
89 Александр Касьян 79′
Составы
Антон Шунин 1
Владимир Рыков 4
Дмитрий Белоруков 12
Сергей Терехов 13
90+1′ Александр Сапета 41
Кирилл Панченко 8
Фатош Бечирай 21
46′ Иван Темников 11
Анатолий Катрич 77
84′ Алексей Козлов 25
Павел Погребняк 9
68′ Антон Соснин 23
Максим Кузьмин 96
46′ Александр Ташаев 88
Иван Маркелов 14
1 Александр Саутин
5 Дмитрий Иванов
13 Виталий Шахов
27 Дмитрий Тихий
55 Максим Осипенко 68′
71 Михаил Багаев 37′
6 Дмитрий Каюмов
91 Виктор Свежов
90 Иван Соловьев 79′
8 Александр Трошечкин
17 Михаил Бирюков 90′
77 Руслан Болов
89 Александр Касьян 83′
23 Иван Лукьянов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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