ЦСКА одержал выездную победу над «Амкаром» и обошел «Зенит»

Задача представлялась непростой, учитывая тот факт, что пермяки в этом чемпионате лишь однажды уступили на своем поле, в 25-м туре «Краснодару». Но с реальным сопротивлением москвичи так и не столкнулись. За весь матч футболисты «Амкара» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. ЦСКА также не показал своей лучшей игры, но для победы этого и не понадобилось. Результат был сделан в течение пяти минут во втором тайме. На 60-й минуте счет открыл молодой Федор Чалов, оказавшийся в стартовом составе армейцев, а на 65-й точку поставил Бибрас Натхо.

Таким образом, ЦСКА набрал 53 очка и вышел на второе место в турнирной таблице. У «Зенита», занимающего третью строчку, на один балл меньше, но питерцам еще только предстоит сыграть завтра с «Тереком».