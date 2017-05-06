Футболисты «Спартака-2» проиграли «Тамбову» в матче 35-го тура ФНЛ
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Московский «Спартак-2» потерпел поражение от «Тамбова» в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тамбова». В составе победителей голы забили Сергей Шевчук (36-я минута) и Андрей Часовских (71-я). У хозяев отличился Денис Давыдов (53-я).
«Спартак-2» с 53 очками занимает пятое место в ФНЛ, а «Тамбов» с 52 баллами располагается строчкой ниже.
В другом субботнем матче 35-го тура «Тюмень» дома разгромила ярославский «Шинник» — 5:1.
Главные тренеры
|Дмитрий Гунько
|Андрей Талалаев
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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