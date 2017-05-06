Футболисты «Спартака-2» проиграли «Тамбову» в матче 35-го тура ФНЛ

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Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тамбова». В составе победителей голы забили Сергей Шевчук (36-я минута) и Андрей Часовских (71-я). У хозяев отличился Денис Давыдов (53-я).

«Спартак-2» с 53 очками занимает пятое место в ФНЛ, а «Тамбов» с 52 баллами располагается строчкой ниже.

В другом субботнем матче 35-го тура «Тюмень» дома разгромила ярославский «Шинник» — 5:1.