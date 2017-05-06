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6 мая 2017, 15:11 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Футболисты «Спартака-2» проиграли «Тамбову» в матче 35-го тура ФНЛ

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Московский «Спартак-2» потерпел поражение от «Тамбова» в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

МОСКВА 6 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Московский Спартак-2 потерпел поражение от Тамбова в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги (<span class=error>ФНЛ</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тамбова». В составе победителей голы забили Сергей Шевчук (36-я минута) и Андрей Часовских (71-я). У хозяев отличился Денис Давыдов (53-я).

«Спартак-2» с 53 очками занимает пятое место в ФНЛ, а «Тамбов» с 52 баллами располагается строчкой ниже.

В другом субботнем матче 35-го тура «Тюмень» дома разгромила ярославский «Шинник» — 5:1.

6.05.2017 13:00 основной раунд: 35-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 1:2 Тамбов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Андрей Талалаев
Голы
53′ Денис Давыдов 69
11 Сергей Шевчук 36′
15 Андрей Часовских 71′
Составы
Сергей Песьяков 1
Константин Щербаков 22
Иван Хомуха 80
Игорь Леонтьев 52
Артем Самсонов 53
Зелимхан Бакаев 78
Денис Давыдов 69
81′ Артем Сокол 93
Джуниор Фэшн Сакала 36
70′ Константин Савичев 77
Николай Рассказов 92
43′ Владислав Пантелеев 83
Александр Руденко 79
57′ Сильванус Нимели 66
Данил Полубояринов 97
21 Денис Вавилин
4 Евгений Овсиенко
5 Евгений Шляков
29 Александр Горбатюк
96 Марат Быстров
11 Сергей Шевчук
70 Андрей Мурнин
7 Олег Чернышов 64′
2 Алексей Рыбин
30 Максим Трусевич 84′ 45′
16 Александр Дутов
13 Денис Дорожкин 59′
15 Андрей Часовских
90 Артем Делькин 68′
25 Денис Поярков
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тамбов
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