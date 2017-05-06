Дубль Самодина помог «Енисею» победить «Сокол» в домашнем матче 35-го тура ФНЛ
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Красноярский «Енисей» на своем поле обыграл саратовский «Сокол» в матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сергей Самодин (75-я и 82-я минуты), еще один мяч забил Артур Саркисов (34). Автором гола у саратовского клуба стал Михаил Платика (67).
В другом матче тура «СКА-Хабаровск» нанес гостевое поражение «Лучу-Энергии» из Владивостока — 2:0. У хабаровчан отличились Хуан Лескано (48) и Максим Казанков (56).
«Енисей» (с 57 очками) занимает третье место в турнирной таблице первенства, «СКА-Хабаровск» (55) идет четвертым, «Луч-Энергия» (39) располагается на 12-й строчке, «Сокол» (36) находится на 16-й позиции.
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Вадим Хафизов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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