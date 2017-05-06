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6 мая 2017, 13:12 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Дубль Самодина помог «Енисею» победить «Сокол» в домашнем матче 35-го тура ФНЛ

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» на своем поле обыграл саратовский «Сокол» в матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сергей Самодин (75-я и 82-я минуты), еще один мяч забил Артур Саркисов (34). Автором гола у саратовского клуба стал Михаил Платика (67).

В другом матче тура «СКА-Хабаровск» нанес гостевое поражение «Лучу-Энергии» из Владивостока — 2:0. У хабаровчан отличились Хуан Лескано (48) и Максим Казанков (56).

«Енисей» (с 57 очками) занимает третье место в турнирной таблице первенства, «СКА-Хабаровск» (55) идет четвертым, «Луч-Энергия» (39) располагается на 12-й строчке, «Сокол» (36) находится на 16-й позиции.

6.05.2017 11:00 Зрители 5000 основной раунд: 35-й тур Центральный
Енисей 3:1 Сокол
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Андрей Тихонов Вадим Хафизов
Голы
33′ Артур Саркисов 11
74′ Сергей Самодин 22
82′ Сергей Самодин 22
20 Михаил Плэтикэ 67′
Составы
Михаил Опарин 25
Валерий Кичин 2
Максим Васильев 39
Никита Чичерин 44
Олег Ланин 64
Артур Саркисов 11
Сергей Самодин 22
86′ Азер Алиев 7
Михаил Тихонов 17
70′ Владимир Камеш 8
Петр Тен 92
80′ Егор Иванов 21
Азим Фатуллаев 6
63′ 69′ Андрей Козлов 9
Максим Семакин 14
16 Артем Федоров
5 Денис Магадиев
15 Андрей Семенов
30 Андрей Васянович
80 Игорь Климов
10 Владимир Романенко
20 Михаил Плэтикэ
21 Антон Ходырев 86′
3 Артем Пасько
8 Александр Мануковский 83′
19 Эдуард Стурки
9 Артем Дудолев 65′
7 Руслан Паштов
88 Виталий Галыш 80′
6 Владислав Шпитальный
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сокол
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Енисей
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СКА-Хабаровск
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Луч-Энергия
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Новости Первого дивизиона

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