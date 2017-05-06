Дубль Самодина помог «Енисею» победить «Сокол» в домашнем матче 35-го тура ФНЛ

Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сергей Самодин (75-я и 82-я минуты), еще один мяч забил Артур Саркисов (34). Автором гола у саратовского клуба стал Михаил Платика (67).

В другом матче тура «СКА-Хабаровск» нанес гостевое поражение «Лучу-Энергии» из Владивостока — 2:0. У хабаровчан отличились Хуан Лескано (48) и Максим Казанков (56).

«Енисей» (с 57 очками) занимает третье место в турнирной таблице первенства, «СКА-Хабаровск» (55) идет четвертым, «Луч-Энергия» (39) располагается на 12-й строчке, «Сокол» (36) находится на 16-й позиции.