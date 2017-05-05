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5 мая 2017, 23:51 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Все матчи 36-го тура ФНЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 36-го тура Футбольной национальной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Все игры состоятся в среду, 10 мая.

«72 года назад закончилась самая страшная война в истории человечества, унёсшая миллионы жизней и ставшая одной большой бедой, объединившей нации и народы. Пока жива память о тех трагических страницах, жива и вера в то, что такое больше не повторится. Мы гордимся нашим великим народом — народом-победителем!» — говорится на официальном сайте ФНЛ.
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«Кубань» уведомила футболистов о реорганизации клуба

«Кубань» уведомила футболистов о реорганизации клуба

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Кубань» разослал игрокам команды уведомление о реорганизации акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
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