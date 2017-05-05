Все матчи 36-го тура ФНЛ начнутся с минуты молчания

«72 года назад закончилась самая страшная война в истории человечества, унёсшая миллионы жизней и ставшая одной большой бедой, объединившей нации и народы. Пока жива память о тех трагических страницах, жива и вера в то, что такое больше не повторится. Мы гордимся нашим великим народом — народом-победителем! » — говорится на официальном сайте ФНЛ.