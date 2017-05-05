«Кубань» уведомила футболистов о реорганизации клуба

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Согласно документу, подписанному генеральным директором клуба Геннадием Крапивкой, целью реорганизации является создание более эффективной системы управления для команд, выступающих в первенствах Футбольной национальной лиги («Кубань») и Профессиональной футбольной лиги («Кубань-2»).

При этом в уведомлении говорится, что в связи с реорганизацией общества трудовые договоры футболистов останутся неизменны, и игроки при их согласии будут переведены в новое общество. Если кто-то будет не согласен с переводом, то он сможет не позднее 30 дней после последней публикации об акционерном обществе в журнале «Вестник государственной регистрации» в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязанностей работодателя и возмещения убытков.

После 34 туров первенства Футбольной национальной лиги «Кубань» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.