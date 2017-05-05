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5 мая 2017, 12:05 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Футболистам «Луча-Энергии» должны погасить долги по премиальным в конце мая

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Руководство владивостокского клуба «Луч-Энергия» обещало погасить долги по премиальным перед футболистами за 2016 год в конце мая. Об этом ТАСС сообщил игрок команды Илья Михалев.

Игрок команды Илья <span class=error>Михалев</span> рассказал что руководство клуба обещало устранить задолженность в течение месяца. Увеличить
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В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания «Русгидро» отказалась финансировать клуб без объяснения причин. Игроки во время зимнего сбора бойкотировали тренировки из-за долгов по заработной плате и премиальным, также футболисты по этой причине планировали не выходить на мартовский матч с красноярским «Енисеем». Однако за день до игры руководство рассчиталось перед футболистами за ноябрь и декабрь 2016 года, и встреча состоялась. На текущий момент клуб имеет долги перед футболистами по премиальным за 2016 год.

«Сейчас ситуация в клубе хорошая. Заработную плату платят вовремя. По премиальным пока тишина, но руководство обещало в конце мая рассчитаться. В остальном все у нас наладилось», — сказал Михалев.

«Луч-Энергия» выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После 34-го тура команда идет на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

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