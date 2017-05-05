Футболистам «Луча-Энергии» должны погасить долги по премиальным в конце мая

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания «Русгидро» отказалась финансировать клуб без объяснения причин. Игроки во время зимнего сбора бойкотировали тренировки из-за долгов по заработной плате и премиальным, также футболисты по этой причине планировали не выходить на мартовский матч с красноярским «Енисеем». Однако за день до игры руководство рассчиталось перед футболистами за ноябрь и декабрь 2016 года, и встреча состоялась. На текущий момент клуб имеет долги перед футболистами по премиальным за 2016 год.

«Сейчас ситуация в клубе хорошая. Заработную плату платят вовремя. По премиальным пока тишина, но руководство обещало в конце мая рассчитаться. В остальном все у нас наладилось», — сказал Михалев.

«Луч-Энергия» выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После 34-го тура команда идет на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.