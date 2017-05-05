Футболистам «Луча-Энергии» должны погасить долги по премиальным в конце мая
МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Руководство владивостокского клуба «Луч-Энергия» обещало погасить долги по премиальным перед футболистами за 2016 год в конце мая. Об этом ТАСС сообщил игрок команды Илья Михалев.
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В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания «Русгидро» отказалась финансировать клуб без объяснения причин. Игроки во время зимнего сбора бойкотировали тренировки
«Сейчас ситуация в клубе хорошая. Заработную плату платят вовремя. По премиальным пока тишина, но руководство обещало в конце мая рассчитаться. В остальном все у нас наладилось», — сказал Михалев.
«Луч-Энергия» выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После 34-го тура команда идет на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.
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