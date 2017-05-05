Тихонов признан лучшим тренером ФНЛ в апреле
Лучшим тренером апреля в чемпионате ФНЛ стал главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов, сообщает официальный сайт ФНЛ.
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В апреле «Енисей» одержал пять побед и один поединок свел вничью — поднявшись с восьмого места на пятое.
В голосовании болельщиков на официальном сайте ФНЛ Тихонов набрал 40,7 процента голосов, значительно опередив ближайшего преследователя.
Второе место занял главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов — 16,8 процента. На третьем — наставник «Тамбова» Андрей Талалаев 9,7 процента.
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