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5 мая 2017, 11:07 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Тихонов признан лучшим тренером ФНЛ в апреле

Лучшим тренером апреля в чемпионате ФНЛ стал главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов, сообщает официальный сайт ФНЛ.

Лучшим тренером апреля в чемпионате <span class=error>ФНЛ</span> стал главный тренер Енисея Андрей Тихонов. Увеличить
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В апреле «Енисей» одержал пять побед и один поединок свел вничью — поднявшись с восьмого места на пятое.

В голосовании болельщиков на официальном сайте ФНЛ Тихонов набрал 40,7 процента голосов, значительно опередив ближайшего преследователя.

Второе место занял главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов — 16,8 процента. На третьем — наставник «Тамбова» Андрей Талалаев 9,7 процента.

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