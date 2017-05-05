«Луч-Энергию» ждет главное дерби сезона
В субботу, 6 мая, владивостокский «Луч-Энергия» встретится с историческим соперником — хабаровским СКА, сообщает ИА «Дейта».
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Встреча начнется на стадионе «Динамо» в 17.30. Турнирное положение нынче у дальневосточных команд разнится: хабаровчане ведут борьбу за стыковые встречи для выхода в
Напомним, что в первом круге «Луч-Энергия» на выезде одержал победу со счетом 1:0. Сейчас в составе армейцев выступают шестеро бывших игроков «Луча». Цвета
В преддверии встречи команд болельщики обеих клубов собираются провести свое дерби. Как сообщил корреспонденту ИА «Дейта»
Василий Кучин.
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