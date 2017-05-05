«Луч-Энергию» ждет главное дерби сезона

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Встреча начнется на стадионе «Динамо» в 17.30. Турнирное положение нынче у дальневосточных команд разнится: хабаровчане ведут борьбу за стыковые встречи для выхода в Премьер-лигу, владивостокцы же до сих пор находятся в зоне риска и могут вылететь из ФНЛ.

Напомним, что в первом круге «Луч-Энергия» на выезде одержал победу со счетом 1:0. Сейчас в составе армейцев выступают шестеро бывших игроков «Луча». Цвета желто-синих, в свою очередь, защищает экс-капитан хабаровчан Михаил Попов. Билеты на матч «Луч-Энергия» — «СКА-Хабаровск» будут продаваться в субботу с 12−00 до 18−15.

В преддверии встречи команд болельщики обеих клубов собираются провести свое дерби. Как сообщил корреспонденту ИА «Дейта» пресс-атташе владивостокского клуба, фанаты встретятся между собой в матче на газоне стадиона «Юность».

Василий Кучин.