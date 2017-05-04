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4 мая 2017, 20:48 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

В «Балтике» подтвердили, что Котов является спортивным директором клуба

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов в данный момент занимает аналогичную должность в «Балтике». Об этом сообщил председатель совета директоров клуба из Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, говоря о том, что экс-президент «железнодорожников» Ольга Смородская не будет работать в «Балтике» ни в какой должности.

«У нас не стоит такой задачи построить клуб под неё, а люди из московского “Локомотива” у нас успешно работают. Это главный тренер Игорь Черевченко и спортивный директор Кирилл Котов», — заявил Шендерюк-Жидков, слова которого приводят «Вести-Калининград».

Черевченко возглавил команду, выступающую в ФНЛ, в феврале этого года. Тогда же сообщалось, что в клуб придёт Котов.

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