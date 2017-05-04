В «Балтике» подтвердили, что Котов является спортивным директором клуба

«У нас не стоит такой задачи построить клуб под неё, а люди из московского “Локомотива” у нас успешно работают. Это главный тренер Игорь Черевченко и спортивный директор Кирилл Котов», — заявил Шендерюк-Жидков, слова которого приводят «Вести-Калининград».

Черевченко возглавил команду, выступающую в ФНЛ, в феврале этого года. Тогда же сообщалось, что в клуб придёт Котов.