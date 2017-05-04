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4 мая 2017, 18:46 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

В Калининграде объявили о готовности продать за 1 рубль 100% акций ФК «Балтика»

Врио вице-премьера правительства Калининградской области и председатель совета директоров футбольного клуба «Балтика» Александр Шендерюк-Жидков сообщил о готовности правительства продать потенциальному спонсору 100% акций клуба за символическую цену в 1 рубль, сообщает «Интерфакс».

С 2016 года собственником 100% акций «Балтики» является правительство Калининградской области. Бюджет команды составляет около 200 млн рублей. В 2017 году клубу выделят из бюджета 50 млн, остальные добавят спонсоры и благотворители.

«Балтика» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице Футбольной национальной лиги после 34 туров.

Балтика
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