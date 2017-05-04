В Калининграде объявили о готовности продать за 1 рубль 100% акций ФК «Балтика»

Цитата Шендерюк-Жидков Спонсора мы ищем. Если завтра найдётся тот, кто сможет обеспечивать финансирование клуба за свой счёт, а также гарантировать достойное выступление команды, то правительство области в полном составе готово выйти из состава совета директоров и продать все акции «Балтики» хоть за 1 рубль.

С 2016 года собственником 100% акций «Балтики» является правительство Калининградской области. Бюджет команды составляет около 200 млн рублей. В 2017 году клубу выделят из бюджета 50 млн, остальные добавят спонсоры и благотворители.

«Балтика» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице Футбольной национальной лиги после 34 туров.