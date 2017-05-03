Футбольный клуб «Кубань» будет реорганизован, банкротство ему не грозит

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Ранее СМИ сообщали о возможном банкротстве «Кубани», а футболисты команды требовали погашения долгов через палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Также бывший главный тренер краснодарцев Дан Петреску в Международной федерации футбола (ФИФА) выиграл дело по задолженности по заработной плате со стороны краснодарского клуба.

«Мы направили игрокам и акционерам уведомление о реорганизации акционерного общества, — сказал Крапивка по телефону. — Что это значит? Значит, что клуб будет реорганизован. Никакого банкротства не будет. “Кубань” будет жить и процветать. У нас есть еще теоретические шансы на выход в премьер-лигу».