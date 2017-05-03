ФК «Анжи» идентифицировал 12 болельщиков, участвовавших в драке к Краснодаре

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Матч прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью — 0:0. Перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон. Во вторник в пресс-службе «Анжи» сообщили ТАСС, что клуб внесет в черный список своих болельщиков, участвовавших в массовой драке.

«У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке. Мы проведем с ними профилактические беседы. Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков», — сказал Кебадгаджиев.