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3 мая 2017, 13:10 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

ФК «Анжи» идентифицировал 12 болельщиков, участвовавших в драке к Краснодаре

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Махачкалинский «Анжи» идентифицировал 12 болельщиков, которые участвовали в потасовке перед матчем 26-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром», с ними будет проведена профилактическая беседа. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела по работе с болельщиками махачкалинской команды Загид Кебедгаджиев.

ФК Анжи идентифицировал 12 болельщиков участвовавших в драке к Краснодаре - Фото Увеличить
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Матч прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью — 0:0. Перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон. Во вторник в пресс-службе «Анжи» сообщили ТАСС, что клуб внесет в черный список своих болельщиков, участвовавших в массовой драке.

«У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке. Мы проведем с ними профилактические беседы. Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков», — сказал Кебадгаджиев.

Во вторник пресс-служба «Краснодара» заявила, что запретит на год посещение домашних матчей шести фанатам, участвовавшим в стычке.

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