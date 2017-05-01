Андрей Гордеев покинул пост главного тренера ФК «СКА-Хабаровск»

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Гордеев проработал на этом посту чуть меньше четырех месяцев, под его руководством команда провела в общей сложности 15 матчей, из которых 10 были сыграны в чемпионате ФНЛ, а еще пять — в Кубке ФНЛ. В кубковых встречах «СКА-Хабаровск» одержал лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях, а в первенстве ФНЛ команда выиграла два матча, пять раз сыграла вничью и трижды уступила.

Такие результаты, очевидно, не устроили руководство клуба, несмотря на то, что «СКА-Хабаровск», хоть и лишился шанса напрямую попасть в РФПЛ, на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ и за четыре тура до конца чемпионата отстает от зоны стыковых матчей лишь на одно очко.

Отмечается, что клуб расстается не только с Гордеевым, но и с его штабом — тренерами Николаем Ковардаевым и Дмитрием Лукошкиным. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Поддубский.