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1 мая 2017, 12:58 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Андрей Гордеев покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

МОСКВА, 1 мая — Р-Спорт. «СКА-Хабаровск» и главный тренер Андрей Гордеев расторгли соглашение по взаимному согласию сторон, сообщается на сайте команды ФНЛ.

СКА-Хабаровск и главный тренер Андрей Гордеев расторгли соглашение по взаимному согласию сторон сообщается на сайте команды ФНЛ. Увеличить
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«СКА-Хабаровск» с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, команда лишилась шансов на завоевание прямой путевки в РФПЛ, но продолжает борьбу за попадание в зону стыковых матчей.

Гордеев возглавил «СКА-Хабаровск» в январе, подписав соглашение до конца нынешнего сезона. На протяжении карьеры тренер работал в раменском «Сатурне», махачкалинском «Анжи», новосибирской «Сибири» и саранской «Мордовии».

«Попечительским советом клуба “СКА-Хабаровск” было принято решение о прекращении трудовых отношений с тренерским штабом команды в лице главного тренера Андрея Гордеева и его помощников — Николая Ковардаева и Дмитрия Лукошкина. Соглашение о сотрудничестве расторгнуто по взаимному согласию сторон», — говорится в сообщении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера хабаровской команды назначен Алексей Поддубский. Первый матч под его руководством «СКА-Хабаровск» проведет 6 мая на выезде против команды «Луч-Энергия» (Владивосток).

СКА-Хабаровск
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