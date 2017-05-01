Андрей Гордеев покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

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«СКА-Хабаровск» с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, команда лишилась шансов на завоевание прямой путевки в РФПЛ, но продолжает борьбу за попадание в зону стыковых матчей.

Гордеев возглавил «СКА-Хабаровск» в январе, подписав соглашение до конца нынешнего сезона. На протяжении карьеры тренер работал в раменском «Сатурне», махачкалинском «Анжи», новосибирской «Сибири» и саранской «Мордовии».

«Попечительским советом клуба “СКА-Хабаровск” было принято решение о прекращении трудовых отношений с тренерским штабом команды в лице главного тренера Андрея Гордеева и его помощников — Николая Ковардаева и Дмитрия Лукошкина. Соглашение о сотрудничестве расторгнуто по взаимному согласию сторон», — говорится в сообщении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера хабаровской команды назначен Алексей Поддубский. Первый матч под его руководством «СКА-Хабаровск» проведет 6 мая на выезде против команды «Луч-Энергия» (Владивосток).