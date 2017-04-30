Футбольный «Енисей» уверенно обыграл воронежский «Факел»
Счет игры 0:3 в пользу красноярской команды.
29 апреля в Воронеже состоялся футбольный матч «Факел"-«Енисей» в рамках 34-го тура Фонбет — первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2016−2017 гг. Футболисты встретились на воронежском поле «Центрального стадиона профсоюзов».
Команда «Енисей’уверенно обыграла соперника со счетом 0:3. Таким образом, красноярские футболисты поднялись на 3 место в турнирной таблице футбольных клубов. После встречи с сильным соперников отставание «Енисея» от команды «Тосно» сократилось до 12 очков.
«Нам было нелегко, мы готовились к тяжелому матчу. команда давно уже не играла на зеленых полях. После 16-часовой дороги, мы сразу приехали на поле. Это была сложная игра. В
Добавим, что следующая игра футбольного «Факела» состоится 6 мая в Москве. Игроки встретятся на одном поле с футболистами клуба «Динамо».
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