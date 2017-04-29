Милевский сможет получать больше игрового времени за «Тосно» в РФПЛ

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В сентябре прошлого года Милевский, который провел 50 матчей за сборную Украины, подписал двухлетний контракт в «Тосно». В текущем сезоне форвард провел 14 матчей, не забив ни одного мяча.

«Милевский пришел к нам в состоянии, которое оставляло желать лучшего, однако он трудился, много работал, доказывал на сборах. Шансов выйти на поле у него было не так много в связи с лимитом на легионеров, который в ФНЛ позволяет выпустить только трех иностранцев. У нас постоянно играли защитник Раде Дугалич (Сербия), полузащитники Младен Кашчелан (Черногория) и Вагиз Галиулин (Узбекистан). Двое из них — ключевые игроки, к тому же оборонительного плана, поэтому вариантов с выходом Милевского было действительно мало», — рассказал Матюшенко.

«В премьер-лиге лимит мягче, поэтому у него будет больше шансов сыграть», — добавил гендиректор.

На протяжении карьеры Милевский неоднократно попадал в скандальные ситуации. «Вопросов к нему нет никаких, замечен в чем-то он нигде не был. Он должным образом относился к своей работе», — заверил Матюшенко.