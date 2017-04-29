Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29597392/
29 апреля 2017, 19:45 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Московское «Динамо» стало чемпионом ФНЛ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» стало чемпионом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после гостевой победы над «Кубанью» со счетом 1:0 в рамках 34-го тура первенства.

В матче 34-го тура <nobr>бело-голубые</nobr> победили на выезде Кубань со счетом 1:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственный мяч забил Иван Темников (90).

Бело-голубые продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 17 игр. Последний раз столичный клуб проиграл 15 октября в гостевом матче с воронежским «Факелом» (1:2).

За четыре тура до финиша «Динамо», ранее обеспечившие себе участие в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2017/18, лидирует в турнирной таблице с 78 очками. Бело-голубые опережают ближайшего преследователя, «Тосно», на 12 очков, однако даже при равенстве очков по завершении турнира по дополнительным показателям опередят клуб из Ленинградской области.

В следующем матче «Динамо» 6 мая дома сыграет с воронежским «Факелом». «Кубань», занимающая 11 место, в этот же день проведет гостевую встречу с калининградской «Балтикой».

29.04.2017 17:00 Зрители 6211 основной раунд: 34-й тур Кубань
Кубань 0:1 Динамо М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Николай Южанин Юрий Калитвинцев
Голы
11 Иван Темников 90+1′
Составы
Юрий Дюпин 22
Николай Марков 18
Сергей Бендзь 26
Азат Байрыев 28
37′ Денис Якуба 73
Олег Алейник 8
Алексей Гай 19
76′ Роман Бугаев 43
Евгений Гапон 5
90′ Никита Маляров 10
Игорь Коновалов 72
74′ Владимир Обухов 20
Владимир Лобкарев 77
85′ Спартак Гогниев 99
Максим Житнев 7
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 90+1′
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков 61′
13 Сергей Терехов
41 Александр Сапета
77 Анатолий Катрич
96 Максим Кузьмин
8 Кирилл Панченко 56′
21 Фатош Бечирай 79′
9 Павел Погребняк
48 Евгений Луценко 46′
11 Иван Темников
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
29 апреля

Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Штутгарте

Керлингисты сборной России завоевали лицензию на ОИ-2018 в дабл-миксте

Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций