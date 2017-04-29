Московское «Динамо» стало чемпионом ФНЛ

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Единственный мяч забил Иван Темников (90).

Бело-голубые продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 17 игр. Последний раз столичный клуб проиграл 15 октября в гостевом матче с воронежским «Факелом» (1:2).

За четыре тура до финиша «Динамо», ранее обеспечившие себе участие в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2017/18, лидирует в турнирной таблице с 78 очками. Бело-голубые опережают ближайшего преследователя, «Тосно», на 12 очков, однако даже при равенстве очков по завершении турнира по дополнительным показателям опередят клуб из Ленинградской области.

В следующем матче «Динамо» 6 мая дома сыграет с воронежским «Факелом». «Кубань», занимающая 11 место, в этот же день проведет гостевую встречу с калининградской «Балтикой».