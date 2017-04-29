«Спартак-2» вдесятером отыгрался в матче ФНЛ с «Тосно»

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У хозяев мяч забил Вагиз Галиулин (26-я минута), у гостей — Денис Давыдов (82). У «Спартака-2» на 28-й минуте был удален с поля защитник Александр Лихачев.

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата «Тосно» идет вторым, набрав 65 очков. В случае победы в следующем матче команда впервые в истории обеспечит себе место в премьер-лиге. В следующем туре «Тосно» сыграет 6 мая в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком». «Спартак-2», который занимает четвертое место, в этот день встретится дома с «Тамбовом».

В премьер-лигу напрямую выходят первые две команды ФНЛ. Ранее участие в РФПЛ обеспечило московское «Динамо», которое лидирует в чемпионате.

Конкурент «Тосно» в борьбе за прямой выход в РФПЛ «Енисей» (54 очка) вышел на третье место после победы над «Факелом» (3:0).