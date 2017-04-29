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29 апреля 2017, 18:47 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Спартак-2» вдесятером отыгрался в матче ФНЛ с «Тосно»

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. «Тосно» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счетом 1:1 в домашнем матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Матч прошел в Великом Новгороде.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Увеличить
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У хозяев мяч забил Вагиз Галиулин (26-я минута), у гостей — Денис Давыдов (82). У «Спартака-2» на 28-й минуте был удален с поля защитник Александр Лихачев.

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата «Тосно» идет вторым, набрав 65 очков. В случае победы в следующем матче команда впервые в истории обеспечит себе место в премьер-лиге. В следующем туре «Тосно» сыграет 6 мая в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком». «Спартак-2», который занимает четвертое место, в этот день встретится дома с «Тамбовом».

В премьер-лигу напрямую выходят первые две команды ФНЛ. Ранее участие в РФПЛ обеспечило московское «Динамо», которое лидирует в чемпионате.

Конкурент «Тосно» в борьбе за прямой выход в РФПЛ «Енисей» (54 очка) вышел на третье место после победы над «Факелом» (3:0).

Команды, занявшие третье-четвертое места, сыграют в стыковых матчах за попадание в РФПЛ. «Спартак-2» вне зависимости от занятого места не сможет сыграть в стыковых матчах, так как является представителем клуба РФПЛ.

29.04.2017 16:00 основной раунд: 34-й тур Электрон (Центральный)
Тосно 1:1 Спартак-2
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Дмитрий Гунько
Голы
26′ Вагиз Галиулин 21
69 Денис Давыдов 82′
Составы
Артур Нигматуллин 22
53′ Сергей Сухарев 8
Раде Дугалич 26
Руслан Абазов 57
Младен Кашчелан 18
74′ Вагиз Галиулин 21
Дмитрий Богаев 70
Максим Палиенко 88
Антон Заболотный 17
75′ Рустем Мухаметшин 9
Андрей Буйволов 25
64′ Александр Кутьин 48
Григорий Чиркин 86
21 Александр Селихов 90+1′
64 Денис Кутин
80 Иван Хомуха
96 Александр Лихачев 28′
52 Игорь Леонтьев
53 Артем Самсонов
78 Зелимхан Бакаев
63 Шамсиддин Шанбиев 81′ 69′
93 Артем Сокол
77 Константин Савичев 81′
97 Данил Полубояринов
37 Георгий Мелкадзе 57′
66 Сильванус Нимели
69 Денис Давыдов 90′
83 Владислав Пантелеев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Олег Соколов (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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