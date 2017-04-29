«Спартак-2» вдесятером отыгрался в матче ФНЛ с «Тосно»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
У хозяев мяч забил Вагиз Галиулин (26-я минута), у гостей — Денис Давыдов (82). У «Спартака-2» на 28-й минуте был удален с поля защитник Александр Лихачев.
В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата «Тосно» идет вторым, набрав 65 очков. В случае победы в следующем матче команда впервые в истории обеспечит себе место в премьер-лиге. В следующем туре «Тосно» сыграет 6 мая в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком». «Спартак-2», который занимает четвертое место, в этот день встретится дома с «Тамбовом».
В премьер-лигу напрямую выходят первые две команды ФНЛ. Ранее участие в РФПЛ обеспечило московское «Динамо», которое лидирует в чемпионате.
Конкурент «Тосно» в борьбе за прямой выход в РФПЛ «Енисей» (54 очка) вышел на третье место после победы над «Факелом» (3:0).
Команды, занявшие третье-четвертое места, сыграют в стыковых матчах за попадание в РФПЛ. «Спартак-2» вне зависимости от занятого места не сможет сыграть в стыковых матчах, так как является представителем клуба РФПЛ.
МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Футболисты «Тосно» (Ленинградская область) сыграли вничью с клубом «Луч-Энергия» (Владивосток) в матче первенства ФНЛ и упустили возможность оформить выход в премьер-лигу по итогам 33-го тура.