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29 апреля 2017, 11:55 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» и нальчикский «Спартак» сыграли вничью

МОСКВА, 29 апр — Р-Спорт. Футболисты хабаровского клуба «СКА-Энергия» и нальчикского «Спартака» разошлись миром в матче 34-го тура первенства ФНЛ.

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась без забитых голов — 0:0.

«СКА-Хабаровск» с 52 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, дальневосточная команда лишилась шансов на завоевание прямой путевки в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), но продолжает борьбу за попадание в зону стыковых матчей. «Тосно» (2-е место, 65 баллов), уже гарантировавший себе участие в стыковых матчах, в этом туре может досрочно оформить повышение в классе.

Нальчикский «Спартак» с 37 баллами в активе располагается на 13-й позиции и продолжает борьбу за сохранение прописки в ФНЛ.

29.04.2017 08:00 Зрители 3000 основной раунд: 34-й тур им.Ленина
СКА-Хабаровск 0:0 Спартак Нч
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андрей Гордеев Хасанби Биджиев
Составы
Александр Довбня 1
Игорь Удалый 33
Андрей II Иванов 59
Павел Карасев 6
Александр Димидко 13
Александр Черевко 26
Руслан Корян 9
55′ Андрей Киреев 88
Алексей Друзин 30
80′ Максим Астафьев 4
Артур Рылов 35
61′ Николай Калинский 78
Максим Казанков 87
75′ Владислав Никифоров 10
Антон Кобялко 22
23 Антон Антипов
4 Аслан Дашаев
5 Владислав Семенов
27 Андрей Кузнецов
48 Александр Марченко
13 Никита Дроздов
70 Сергей Крамаренко
17 Шариф Мухаммад 79′
9 Амир Бажев
21 Хасан Ахриев 82′
90 Денис Войнов 84′
66 Альберт Богатырев 89′
95 Олег Мурачев
93 Апти Ахъядов 80′ 45′
11 Ислам Тлупов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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