«СКА-Хабаровск» и нальчикский «Спартак» сыграли вничью

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась без забитых голов — 0:0.

«СКА-Хабаровск» с 52 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, дальневосточная команда лишилась шансов на завоевание прямой путевки в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), но продолжает борьбу за попадание в зону стыковых матчей. «Тосно» (2-е место, 65 баллов), уже гарантировавший себе участие в стыковых матчах, в этом туре может досрочно оформить повышение в классе.

Нальчикский «Спартак» с 37 баллами в активе располагается на 13-й позиции и продолжает борьбу за сохранение прописки в ФНЛ.