Эштреков: «Тосно» обеспечит выход в РФПЛ в следующем туре
Наиболее интересные события 33-го тура комментирует специалист, в 2011 году выводивший «Аланию» из первого дивизиона в
премьер-лигу.
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ПЯТЬ СОБЫТИЙ ТУРА
Версия Владимира ЭШТРЕКОВА.
«ТОСНО» ПОКА НЕ В
Наверху турнирной таблицы находятся две команды, которые уже давно обеспечили себе места в РФПЛ и готовятся к
Несмотря на этот факт, думаю, что гонку бомбардиров выиграет
БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ «ДИНАМО» ДОСТИГЛА 16 МАТЧЕЙ
Нельзя говорить, что эта серия не удивляет. Динамовцы, конечно, молодцы, но они решили пока только одну задачу — повышение в классе. Теперь им предстоит добиться второй цели, поставленной перед командой руководством клуба — выйти в РФПЛ с первого месте. Хотя здесь тоже, думаю, проблем не возникнет, поскольку они опережают «Тосно» на десять очков. Но не будем загадывать.
САМОДИН ЗАБИВАЕТ ПЯТЬ ТУРОВ ПОДРЯД
Самодин не входит в число лидеров бомбардирской гонки, как Кирилл Панченко, например. Он форвард, и его обязанность — забивать. Самодин уже прошел
«СКА-ХАБАРОВСК» ПРОВЕЛ 17-Й МАТЧ В СЕЗОНЕ НА НОЛЬ В ОБОРОНЕ
Это говорит о том, что команда хорошо играет в обороне. Имею в виду не только защитников, а командные взаимодействия в целом. Все здесь отлажено. Они стараются не пропускать и играют компактно. Но оборона — это одно, забивать тоже надо. А команда весной набирает мало очков, забивает по одному — два мяча за игру. «СКА-Хабаровск» сейчас идет вровень по очкам с «Енисеем», который находится в зоне переходных матчей. Но есть еще группа из шести команд, которая претендует на попадание в эту зону.
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