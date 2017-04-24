Эштреков: «Тосно» обеспечит выход в РФПЛ в следующем туре

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ПЯТЬ СОБЫТИЙ ТУРА

Версия Владимира ЭШТРЕКОВА.

«ТОСНО» ПОКА НЕ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Наверху турнирной таблицы находятся две команды, которые уже давно обеспечили себе места в РФПЛ и готовятся к премьер-лиге. Сейчас идет борьба только за то, кто из них выйдет с первого места, хотя никто не сомневается, что это будет «Динамо». А что касается «Тосно», пусть они в этом туре не смогли завоевать путевку — ничего страшного. Сделают это в следующем. Это дело решенное, поскольку нижестоящие конкуренты, прилично отстают.

ХЕТ-ТРИК ПОЗВОЛИЛ МАМТОВУ ДОГНАТЬ ПАНЧЕНКО

Несмотря на этот факт, думаю, что гонку бомбардиров выиграет все-таки динамовец Кирилл Панченко. По составу и подбору игроков в команде, у москвича больше возможностей отличаться, хотя сейчас трудно загадывать. Но «Тюмень» находится на восьмом месте в таблице, а бело-голубые лидируют. Это тоже о многом говорит. Хотя Мамтов вполне может продолжать в том же духе и продолжить регулярно забивать.

БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ «ДИНАМО» ДОСТИГЛА 16 МАТЧЕЙ

Нельзя говорить, что эта серия не удивляет. Динамовцы, конечно, молодцы, но они решили пока только одну задачу — повышение в классе. Теперь им предстоит добиться второй цели, поставленной перед командой руководством клуба — выйти в РФПЛ с первого месте. Хотя здесь тоже, думаю, проблем не возникнет, поскольку они опережают «Тосно» на десять очков. Но не будем загадывать.

САМОДИН ЗАБИВАЕТ ПЯТЬ ТУРОВ ПОДРЯД

Самодин не входит в число лидеров бомбардирской гонки, как Кирилл Панченко, например. Он форвард, и его обязанность — забивать. Самодин уже прошел премьер-лигу и украинский чемпионат. Это опытный игрок. От него ждут голов, и он выполняет свою задачу. Пусть забивает еще и приносит пользу «Енисею». Этим Сергей увеличит шансы «Енисея» попасть в переходный турнир по итогам всего первенства. Сейчас его команда на четвертом месте в таблице, но ей надо там удержаться.

«СКА-ХАБАРОВСК» ПРОВЕЛ 17-Й МАТЧ В СЕЗОНЕ НА НОЛЬ В ОБОРОНЕ

Это говорит о том, что команда хорошо играет в обороне. Имею в виду не только защитников, а командные взаимодействия в целом. Все здесь отлажено. Они стараются не пропускать и играют компактно. Но оборона — это одно, забивать тоже надо. А команда весной набирает мало очков, забивает по одному — два мяча за игру. «СКА-Хабаровск» сейчас идет вровень по очкам с «Енисеем», который находится в зоне переходных матчей. Но есть еще группа из шести команд, которая претендует на попадание в эту зону.