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23 апреля 2017, 23:50 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Президент «Факела» назвал беспределом судейство в матче ФНЛ с «Тюменью»

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент воронежского клуба «Факел» Евгений Севергин раскритиковал судейство в матче 33-тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Тюменью». Его слова приводит пресс-служба команды.

По ходу встречи «Факел» вел со счетом 1:0, но затем в ворота воронежского клуба были назначены три пенальти. В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тюмени».

«Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. В судейском корпусе в последнее время происходит что-то из ряда вон выходящее. Беспредел — другого слова и не подобрать!» — заявил Севергин.

«Три пенальти, в течение 14 минут назначенные в ворота “Факела” во втором тайме матча в Тюмени, лишь третий из которых еще как-то можно рассматривать, как возможный. И вместо заслуженной победы “Факел” лишен трех очков. Четыре тура назад в игре с “Кубанью” судья отбирает у “Факела” победу, назначив пенальти в ворота нашей команды в добавленное время, с которого краснодарцы сравняли счет, и который был признан Контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судью тогда, по сути, никак не наказали, только погрозили пальцем, как говорится, а двух очков “Факелу” это не вернет», — добавил президент Факела.

«Сегодня судья без зазрения совести отнял у нас три очка в Тюмени. И такая ситуация с судейством — это повсеместная тенденция в нашей стране на всех футбольных уровнях. Далеко ходить за примерами не надо — возьмите вчерашний матч РФПЛ “Зенит” — “Урал”. Но если не говорить об этом сегодня, то завтра может оказаться уже поздно, и спорт номер один в нашей стране, и без того дышащий на ладан, утратит свой нынешний статус, потеряв главное — болельщиков», — подытожил Севергин.

23.04.2017 14:00 Зрители 1800 основной раунд: 33-й тур Геолог
Тюмень 3:1 Факел
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Ивченко Павел Гусев
Голы
66′ Хасан Мамтов 9
72′ Хасан Мамтов 9
81′ Хасан Мамтов 9
89 Александр Касьян 17′
Составы
Игорь Обухов 1
Дмитрий Гузь 28
Данил Кленкин 4
Иван Чудин 8
Алексей Шляпкин 13
Никита Теленков 24
Хасан Мамтов 9
90′ Павел Маслов 29
Ильдар Шабаев 22
84′ Артур Рябокобыленко 5
Иван Сметанин 96
57′ Владимир Лешонок 18
Алексей Пустозеров 10
45′ Андреа Чуканов 37
Павел Шакуро 90
16 Александр Кобзев
13 Виталий Шахов
55 Максим Осипенко
71 Михаил Багаев
90 Иван Соловьев
91 Виктор Свежов
89 Александр Касьян 73′
27 Дмитрий Тихий 86′
77 Руслан Болов
78 Алексей Курилов 75′
17 Михаил Бирюков
6 Дмитрий Каюмов 69′
9 Иван Нагибин
23 Иван Лукьянов 82′
10 Артур Арустамян
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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