Президент «Факела» назвал беспределом судейство в матче ФНЛ с «Тюменью»

По ходу встречи «Факел» вел со счетом 1:0, но затем в ворота воронежского клуба были назначены три пенальти. В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тюмени».

«Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. В судейском корпусе в последнее время происходит что-то из ряда вон выходящее. Беспредел — другого слова и не подобрать!» — заявил Севергин.

«Три пенальти, в течение 14 минут назначенные в ворота “Факела” во втором тайме матча в Тюмени, лишь третий из которых еще как-то можно рассматривать, как возможный. И вместо заслуженной победы “Факел” лишен трех очков. Четыре тура назад в игре с “Кубанью” судья отбирает у “Факела” победу, назначив пенальти в ворота нашей команды в добавленное время, с которого краснодарцы сравняли счет, и который был признан Контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судью тогда, по сути, никак не наказали, только погрозили пальцем, как говорится, а двух очков “Факелу” это не вернет», — добавил президент Факела.

«Сегодня судья без зазрения совести отнял у нас три очка в Тюмени. И такая ситуация с судейством — это повсеместная тенденция в нашей стране на всех футбольных уровнях. Далеко ходить за примерами не надо — возьмите вчерашний матч РФПЛ “Зенит” — “Урал”. Но если не говорить об этом сегодня, то завтра может оказаться уже поздно, и спорт номер один в нашей стране, и без того дышащий на ладан, утратит свой нынешний статус, потеряв главное — болельщиков», — подытожил Севергин.