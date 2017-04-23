«Енисей» к стыкам ближе, чем «Кубань»

Матч на манеже в Красноярске (непонятно, кстати, почему матч прошёл именно там, ведь погода уже благоволила), без всяких сомнений претендовал на статус главного матча тура. Победитель этой встречи существенно повышал свои шансы на попытку попасть в РФПЛ «с чёрного входа» (читай: через стыки). Очки были нужны и раскочегарившемуся после возобновления чемпионата «Енисею», но вдвойне они были необходимы ещё не проигрывавшей весной «Кубани», для которой попадание в высший дивизион любой ценой жизненно важно.

Команда Андрея Тихонова туром ранее успешно съездила в Саранск, где оставила с носом тонущую «Мордовию». Самодину удалось счёт сравнять, а Саркисов уже в компенсированное время точным ударом лишил своих бывших одноклубников шансов на ничью. Южане провели действительно прекрасный матч с «Тюменью»: Маляров, Гогниев и Гай принесли кубанцам три очка и приблизили их к зоне стыков. Ошибаться было нельзя ни тем, ни другим.

«Кубань», привычно начав игру первым номером, так же привычно выдохлась по истечении первых 15−20 минут встречи. Всё, чем отметились ведомые Евгения Калешина в дебюте первого тайма (да и во всём тайме), — это прицельный выстрел Алейника рядом со стойкой и удар в дальний угол от Обухова.

«Красно-синие» играли гораздо ярче и интереснее. Начнём с удара Камешса в ближний угол — Дюпин оказался на месте. Позже на рандеву с голкипером краснодарцев рвался Козлов, но Андрею не удалось нанести точный удар. Ещё позднее снаряд, закрученный тем же Козловым, угодил в перекладину. На добивании мог отличиться Саркисов, но Дюпин непостижимым образом выручил. В общем и целом, поединок смотрелся.

За десять минут до свистка рефери Анопы на перерыв «Енисей» открыл счёт. Хорошая контратака хозяев привела к тому, что Алиев длинной передачей перевёл «пятнистого» на правый край, где одинокий Самодин мог в отсутствие кого-либо из защитников гостей выпить чашечку кофе или покурить… Сергей, получив мяч, совершенно спокойно (и самое главное — точно) пробил в угол. 1:0, и на отдых футболисты «Енисея» отправились в отличном расположении духа.

Пятнадцать минут в раздевалке явно не пошли кубанцам на пользу. Скорее наоборот. Хозяева атаковали гораздо изобретательнее, в то время как атака «жёлто-зелёных» в лице Гогниева и Обухова перестала подавать хоть какие-то признаки жизни. Дважды мог заставить вратаря «Кубани» капитулировать активный Камешс, но оба раза Юрий Дюпин спас партнёров.

Апофеозом бессилия «Кубани» стало подключение в атаку… центрального защитника Байрыева. Что самое смешное, именно на счёту Азата числится самый опасный, он же единственный, момент гостей во второй половине встречи. Из-за пределов штрафной Байрыев прицельным ударом пытался пробить Михаила Опарина, но кипер сибиряков выручил.

Собственно, на этом всё хорошее для «Кубани» и кончилось. Не будет преувеличением тот факт, что второй гол «жёлто-зелёные» привезли себе сами. Неточный вынос Дюпиным мяча в поле, снаряд оказался у Камешса, который сделал точный пас на ход одинокому Алиеву. Удар Азера в дальний угол был точен — 2:0. Больше здесь добавить было нечего.

«Енисей», таким образом, взбирается уже на третье место, с чем Тихонова и компанию и поздравляю. Касаемо «Кубани» (на момент написания статьи она откатилась в таблице уже на десятое место) — следующий домашний матч с «Динамо» станет своего рода итоговым экзаменом. Проигрыш или даже ничья будут означать, что о стыках в Краснодаре можно будет забыть как минимум ещё на сезон.