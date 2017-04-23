«Зенит-2» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах ФНЛ
«Зенит-2» проиграл «Химкам» в матче 33-го тура ФНЛ. Встреча проходила в
Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В последних пяти матчах турнира питерцы набрали одно очко.
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У хозяев отличился Владислав Сиротов, у гостей по голу забили Илья Кузьмичёв и Тим Андре Нильсен, ещё один мяч в свои ворота отправил игрок «Зенита-2» Алексей Исаев.
«Зенит-2» (35 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета на один балл. «Химки» (46 очков) идут 10-ми, имея матч в запасе.
|23.04.2017 19:00
|Зрители 500
|основной раунд: 33-й тур
|МСА Петровский
Главные тренеры
|Владислав Радимов
|Александр Ирхин
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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