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23 апреля 2017, 22:36 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Зенит-2» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах ФНЛ

«Зенит-2» проиграл «Химкам» в матче 33-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В последних пяти матчах турнира питерцы набрали одно очко.

Зенит-2 проиграл Химкам в матче 33-го тура <span class=error>ФНЛ</span>. Встреча проходила в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> на стадионе Петровский <span class=error>МСА</span> и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В последних пяти матчах турнира <span class=error>питерцы</span> набрали одно очко. Увеличить
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У хозяев отличился Владислав Сиротов, у гостей по голу забили Илья Кузьмичёв и Тим Андре Нильсен, ещё один мяч в свои ворота отправил игрок «Зенита-2» Алексей Исаев.

«Зенит-2» (35 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета на один балл. «Химки» (46 очков) идут 10-ми, имея матч в запасе.

23.04.2017 19:00 Зрители 500 основной раунд: 33-й тур МСА Петровский
Зенит-2 1:3 Химки
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Владислав Радимов Александр Ирхин
Голы
33′ Владислав Сиротов 63
11 Илья Кузьмичев 70′
25 Алексей Исаев 83′
92 Тим Нильсен 90′
Составы
Егор Бабурин 71
Евгений Чернов 23
Сергей Зуйков 27
Константин Лобов 55
Илья Зуев 58
Юрий Бавин 40
29′ Андрей Батютин 48
Владислав Сиротов 63
Илья Камышев 97
48′ 72′ Константин Зырянов 18
Максим Проничев 34
35′ 54′ Данила Ящук 65
Алексей Исаев 25
18 Вячеслав Исупов
5 Алексей Шумских
6 Никита Лапин
26 Игорь Чернышов 56′
27 Кирилл Заика
10 Ян Казаев
14 Николай Тюнин
25 Диего Малания 45′
9 Андрей Мостовой
8 Адмир Чатович 59′
92 Тим Нильсен
23 Батрадз Кокоев 45′
70 Михаил Петрусев
11 Илья Кузьмичев 80′
7 Михаил Гащенков
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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