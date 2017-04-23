«Зенит-2» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах ФНЛ

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У хозяев отличился Владислав Сиротов, у гостей по голу забили Илья Кузьмичёв и Тим Андре Нильсен, ещё один мяч в свои ворота отправил игрок «Зенита-2» Алексей Исаев.

«Зенит-2» (35 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета на один балл. «Химки» (46 очков) идут 10-ми, имея матч в запасе.