Калитвинцев: Игрок «Динамо» Зотов избежал серьезной травмы в матче ФНЛ с «Мордовией»
ХИМКИ /Московская область/, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник столичного клуба «Динамо» Александр Зотов сумел избежать серьезного повреждения в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с саранской «Мордовией». Об этом на послематчевой пресс- конференции рассказал главный тренер столичной команды Юрий Калитвинцев.
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В субботу «Динамо», уже обеспечившее себе возвращение в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), обыграло на домашней арене «Мордовию» со счетом 2:1. В середине первого тайма Зотов неудачно поскользнулся в центре поля и получил повреждение, из-за чего был заменен на Антона Соснина.
«После первичного осмотра нашего медицинского штаба можно сказать, что Зотов избежал серьезной травмы. Но будет проведено дополнительное обследование», — сказал Калитвинцев.
26-летний Зотов является воспитанником столичного «Спартака». В «Динамо» полузащитник перешел летом 2016 года, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне игрок провел 32 матча и забил в них три гола.