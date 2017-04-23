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23 апреля 2017, 19:14 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Калитвинцев: Игрок «Динамо» Зотов избежал серьезной травмы в матче ФНЛ с «Мордовией»

ХИМКИ /Московская область/, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник столичного клуба «Динамо» Александр Зотов сумел избежать серьезного повреждения в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с саранской «Мордовией». Об этом на послематчевой пресс- конференции рассказал главный тренер столичной команды Юрий Калитвинцев.

Калитвинцев: Игрок Динамо Зотов избежал серьезной травмы в матче ФНЛ с Мордовией - Фото Увеличить
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В субботу «Динамо», уже обеспечившее себе возвращение в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), обыграло на домашней арене «Мордовию» со счетом 2:1. В середине первого тайма Зотов неудачно поскользнулся в центре поля и получил повреждение, из-за чего был заменен на Антона Соснина.

«После первичного осмотра нашего медицинского штаба можно сказать, что Зотов избежал серьезной травмы. Но будет проведено дополнительное обследование», — сказал Калитвинцев.

26-летний Зотов является воспитанником столичного «Спартака». В «Динамо» полузащитник перешел летом 2016 года, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне игрок провел 32 матча и забил в них три гола.

23.04.2017 16:00 основной раунд: 33-й тур Арена Химки
Динамо М 2:1 Мордовия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Андрей Семин
Голы
13′ Кирилл Панченко 8
52′ Фатош Бечирай 21
19 Евгений Осипов 40′
Составы
Антон Шунин 1
Григорий Морозов 2
Себастьян Хольмен 3
Владимир Рыков 4
Сергей Терехов 13
Александр Сапета 41
Анатолий Катрич 77
Кирилл Панченко 8
Евгений Луценко 48
28′ Александр Зотов 10
70′ Антон Соснин 23
90′ Фатош Бечирай 21
Иван Темников 11
28 Артем Леонов
13 Алан Багаев 62′
19 Евгений Осипов
23 Руслан Навлетов
34 Ренат Сабитов 30′
87 Юрий I Лебедев
95 Илья Петров
10 Армен Амбарцумян
47 Владислав Сысуев 90′
96 Владислав Адаев
94 Станислав Захарченко 59′
9 Иван II Лукьянов
33 Александр Алхазов 76′
4 Даниил Чалов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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