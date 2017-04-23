Гол Панченко помог «Динамо» победить «Мордовию» в матче ФНЛ
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло саранскую «Мордовию» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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В составе хозяев мячи забил Кирилл Панченко (13-я минута) и Фатос Бечирай (51). У гостей отличился Евгений Осипов (40).
Панченко с 23 мячами в 29 играх вышел на единоличное первое место в таблице бомбардиров турнира. Второе место с 22 голами занимает футболист «Тюмени» Хасан Мамтов, который в воскресенье забил три мяча с пенальти в победном матче с воронежским «Факелом» (3:1).
«Динамо» по итогам прошлого тура обеспечило себе выход в элитный дивизион чемпионата страны, клуб с 75 очками лидирует в турнирной таблице. «Мордовия» с 33 очками располагается на 17-й строчке.
В следующем туре «Динамо» 29 апреля на выезде сыграет с краснодарской «Кубанью», «Мордовия» в тот же день дома встретится с калининградской «Балтикой».
|Юрий Калитвинцев
|Андрей Семин
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
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|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
- Вышел из игры
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