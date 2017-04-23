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23 апреля 2017, 18:25 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Гол Панченко помог «Динамо» победить «Мордовию» в матче ФНЛ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло саранскую «Мордовию» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1. Увеличить
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В составе хозяев мячи забил Кирилл Панченко (13-я минута) и Фатос Бечирай (51). У гостей отличился Евгений Осипов (40).

Панченко с 23 мячами в 29 играх вышел на единоличное первое место в таблице бомбардиров турнира. Второе место с 22 голами занимает футболист «Тюмени» Хасан Мамтов, который в воскресенье забил три мяча с пенальти в победном матче с воронежским «Факелом» (3:1).

«Динамо» по итогам прошлого тура обеспечило себе выход в элитный дивизион чемпионата страны, клуб с 75 очками лидирует в турнирной таблице. «Мордовия» с 33 очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Динамо» 29 апреля на выезде сыграет с краснодарской «Кубанью», «Мордовия» в тот же день дома встретится с калининградской «Балтикой».

23.04.2017 16:00 основной раунд: 33-й тур Арена Химки
Динамо М 2:1 Мордовия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Андрей Семин
Голы
13′ Кирилл Панченко 8
52′ Фатош Бечирай 21
19 Евгений Осипов 40′
Составы
Антон Шунин 1
Григорий Морозов 2
Себастьян Хольмен 3
Владимир Рыков 4
Сергей Терехов 13
Александр Сапета 41
Анатолий Катрич 77
Кирилл Панченко 8
Евгений Луценко 48
28′ Александр Зотов 10
70′ Антон Соснин 23
90′ Фатош Бечирай 21
Иван Темников 11
28 Артем Леонов
13 Алан Багаев 62′
19 Евгений Осипов
23 Руслан Навлетов
34 Ренат Сабитов 30′
87 Юрий I Лебедев
95 Илья Петров
10 Армен Амбарцумян
47 Владислав Сысуев 90′
96 Владислав Адаев
94 Станислав Захарченко 59′
9 Иван II Лукьянов
33 Александр Алхазов 76′
4 Даниил Чалов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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