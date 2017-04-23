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23 апреля 2017, 13:30 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Тосно» и «Луч-Энергия» сыграли вничью в матче 33-го тура первенства ФНЛ

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Футболисты «Тосно» (Ленинградская область) сыграли вничью с клубом «Луч-Энергия» (Владивосток) в матче первенства ФНЛ и упустили возможность оформить выход в премьер-лигу по итогам 33-го тура.

Футболисты Тосно (Ленинградская область) сыграли вничью с клубом Луч-Энергия (Владивосток) в матче первенства ФНЛ и упустили возможность оформить выход в премьер-лигу по итогам 33-го тура. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 45-й минуте — отличился Александр Кутьин, а хозяева отыгрались на 83-й минуте, когда точный удар нанес Иван Столбовой. «Луч» мог вырвать победу в матче, но Вадим Минич не реализовал пенальти (88).

В другом матче тура «Енисей» на своем поле в Красноярске обыграл краснодарскую «Кубань» со счетом 2:0 благодаря голам Сергея Самодина (37) и Азера Алиева (90).

«Тосно» набрал 65 очков и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, но вынужден из-за потери очков и победы «Енисея» отложить вопрос о выходе в РФПЛ до следующего тура.

Красноярский клуб набрал 51 очко и, выйдя на третье место, отстает от «Тосно» на 14 баллов за пять туров до окончания первенства, сохраняя математические шансы догнать команду из Ленинградской области.

23.04.2017 11:00 Зрители 750 основной раунд: 33-й тур Динамо
Луч-Энергия 1:1 Тосно
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Константин Емельянов Дмитрий Парфенов
Голы
83′ Иван Столбовой 24
48 Александр Кутьин 45′
Нереализованные пенальти
88′ В. Минич 11
Составы
Александр Котляров 1
Максим Насадюк 3
Адриан Кашкавал 27
Михаил Попов 85
Антон Килин 8
Сергей Пономаренко 12
Алексей Ребко 17
Максим Машнев 19
71′ Юрий Коломыц 6
86′ Иван Столбовой 24
Руслан Гордиенко 9
76′ Даниил Гриднев 56
Вадим Минич 11
71′ Александр Носов 69
Илья Михалев 39
22 Артур Нигматуллин
26 Раде Дугалич
57 Руслан Абазов
97 Денис Никитин
18 Младен Кашчелан
21 Вагиз Галиулин
70 Дмитрий Богаев
17 Антон Заболотный
9 Рустем Мухаметшин 75′
86 Григорий Чиркин
88 Максим Палиенко 89′
25 Андрей Буйволов
48 Александр Кутьин 78′
55 Ильнур Альшин
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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