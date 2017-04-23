«Тосно» и «Луч-Энергия» сыграли вничью в матче 33-го тура первенства ФНЛ

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Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 45-й минуте — отличился Александр Кутьин, а хозяева отыгрались на 83-й минуте, когда точный удар нанес Иван Столбовой. «Луч» мог вырвать победу в матче, но Вадим Минич не реализовал пенальти (88).

В другом матче тура «Енисей» на своем поле в Красноярске обыграл краснодарскую «Кубань» со счетом 2:0 благодаря голам Сергея Самодина (37) и Азера Алиева (90).

«Тосно» набрал 65 очков и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, но вынужден из-за потери очков и победы «Енисея» отложить вопрос о выходе в РФПЛ до следующего тура.

Красноярский клуб набрал 51 очко и, выйдя на третье место, отстает от «Тосно» на 14 баллов за пять туров до окончания первенства, сохраняя математические шансы догнать команду из Ленинградской области.