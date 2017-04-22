Основанием для этого стала работа Арсланбекова на матче 29-го тура ФНЛ «Факел» — «Кубань» (2:2). Судья на последних минутах назначал спорный пенальти в ворота «Факела», «Кубань» удар с 11-метровой отметки реализовала и вырвала ничью.

«На основании утверждённого судейским комитетом РФС вердикта дисциплинарной комиссии о выполнении административных обязанностей в матче ФНЛ “Факел” (Воронеж) — “Кубань” (Краснодар), состоявшегося 01 апреля 2017 года, арбитром Арсланбековым (Москва), не отразившим в протоколе игры и скрывшим факт непристойного поведения с использованием ненормативной лексики в адрес судьи со стороны тренера одной из команд, принимая во внимание неудовлетворительное качество арбитража данного матча, подтверждённое ККК РФС, судью Арсланбекова дисквалифицировать до конца сезона», — сообщается в распоряжении судейского корпуса.