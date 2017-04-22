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22 апреля 2017, 0:49 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Арбитр матча «Факел» — «Кубань» Арсланбеков отстранён до конца сезона

Департамент судейства и инспектирования РФС, возглавляемый Андреем Будогосским, дисквалифицировал до конца этого сезона арбитра Тимура Арсланбекова.

Основанием для этого стала работа Арсланбекова на матче 29-го тура ФНЛ «Факел» — «Кубань» (2:2). Судья на последних минутах назначал спорный пенальти в ворота «Факела», «Кубань» удар с 11-метровой отметки реализовала и вырвала ничью.

«На основании утверждённого судейским комитетом РФС вердикта дисциплинарной комиссии о выполнении административных обязанностей в матче ФНЛ “Факел” (Воронеж) — “Кубань” (Краснодар), состоявшегося 01 апреля 2017 года, арбитром Арсланбековым (Москва), не отразившим в протоколе игры и скрывшим факт непристойного поведения с использованием ненормативной лексики в адрес судьи со стороны тренера одной из команд, принимая во внимание неудовлетворительное качество арбитража данного матча, подтверждённое ККК РФС, судью Арсланбекова дисквалифицировать до конца сезона», — сообщается в распоряжении судейского корпуса.

1.04.2017 18:00 Зрители 3400 основной раунд: 29-й тур Центральный стадион профсоюзов
Факел 2:2 Кубань
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Павел Гусев Николай Южанин
Голы
47′ Александр Трошечкин 8
54′ Дмитрий Тихий 27
99 Спартак Гогниев 68′
99 Спартак Гогниев 90+1′
Составы
Александр Кобзев 16
Виталий Шахов 13
Дмитрий Тихий 27
Максим Осипенко 55
Михаил Багаев 71
43′ Георгий Бурнаш 93
Дмитрий Каюмов 6
Александр Трошечкин 8
74′ Иван Соловьев 90
Иван Лукьянов 23
79′ Михаил Бирюков 17
Артур Арустамян 10
87′ Никита Саталкин 87
Дмитрий Иванов 5
22 Юрий Дюпин
18 Николай Марков
28 Азат Байрыев
43 Роман Бугаев
84 Александр Клещенко
8 Олег Алейник
72 Игорь Коновалов
20 Владимир Обухов
77 Владимир Лобкарев 60′
99 Спартак Гогниев
10 Никита Маляров 72′
71 Артем Щадин
19 Алексей Гай 66′
73 Денис Якуба
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Тимур Арсланбеков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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