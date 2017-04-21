Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29511700/
21 апреля 2017, 19:52 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

CAS обязал «Тюмень» выплатить футболистам долги по зарплате за сезон-2012/13

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал футбольный клуб «Тюмень» выплатить игрокам долги по заработной плате за сезон-2012/13. Об этом сообщает пресс-служба юридической компании SILA.

Выйдя из второго дивизиона в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2012/13 Тюмень отказала в выплате премиальных группе футболистов покинувших клуб. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Выйдя из второго дивизиона в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона-2012/13, «Тюмень» отказала в выплате премиальных группе футболистов, покинувших клуб. Игроки обратились в суд общей юрисдикции, но иск был отклонен, в результате Российский футбольный союз (РФС) также снял с клуба все санкции, которые ранее были наложены из-за этого на «Тюмень», и отменил все решения по делам восьми футболистов и трех тренеров.

После этого футболист «Тюмени» Сергей Сердюков обратился с жалобой на решение комитета РФС в CAS, в результате суд в Лозанне определил, что пересмотр решений футбольной ассоциации на основании решения суда общей юрисдикции является незаконным. CAS отменил необоснованное решение РФС и обязал клуб исполнить обязательства по выплате премиальных.

25 апреля РФС рассмотрит дело, и в случае неисполнения решения CAS с «Тюмени» будет снято шесть турнирных очков. На данный момент клуб занимает девятое место в таблице ФНЛ с 44 очками.

Тюмень
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

ЦСКА обыграл "Уфу" в матче чемпионата России

Российский дзюдоист Муса Могушков завоевал серебро чемпионата Европы

УЕФА продолжает следить за выполнением тремя российскими клубами финансового fair play