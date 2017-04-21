CAS обязал «Тюмень» выплатить футболистам долги по зарплате за сезон-2012/13
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал футбольный клуб «Тюмень» выплатить игрокам долги по заработной плате за сезон-2012/13. Об этом сообщает
пресс-служба юридической компании SILA.
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Выйдя из второго дивизиона в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона-2012/13, «Тюмень» отказала в выплате премиальных группе футболистов, покинувших клуб. Игроки обратились в суд общей юрисдикции, но иск был отклонен, в результате Российский футбольный союз (РФС) также снял с клуба все санкции, которые ранее были наложены
После этого футболист «Тюмени» Сергей Сердюков обратился с жалобой на решение комитета РФС в CAS, в результате суд в Лозанне определил, что пересмотр решений футбольной ассоциации на основании решения суда общей юрисдикции является незаконным. CAS отменил необоснованное решение РФС и обязал клуб исполнить обязательства по выплате премиальных.
25 апреля РФС рассмотрит дело, и в случае неисполнения решения CAS с «Тюмени» будет снято шесть турнирных очков. На данный момент клуб занимает девятое место в таблице ФНЛ с 44 очками.
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