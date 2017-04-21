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21 апреля 2017, 10:34 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Норильский никель» примет решение по спонсорству ФК «Динамо» в конце апреля

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. «Норильский никель» заинтересован в спонсорской поддержке московского футбольного клуба «Динамо», решение будет принято в конце апреля. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщила статс- секретарь — вице-президент компании Елена Безденежных.

Сейчас вопрос о спонсорстве клуба находится в стадии обсуждения. Увеличить
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«Мы обсуждаем планы по спонсорству с московским “Динамо”. Есть заинтересованность, но решения еще нет. Находимся в процессе обсуждения. Решение может быть принято в конце месяца», — сказала Безденежных.

«Динамо» лидирует в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 и уже гарантировало себе место в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18.

Красноярский экономический форум стартовал 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема — «Российская экономика: повестка 2017−2025». ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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