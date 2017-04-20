Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет ФК «Динамо»

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«Совет создан в целях развития ФК “Динамо” Москва и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В общественно-экспертный cовет вошли: Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Николай Толстых, Валерий Газзаев, Лев Лещенко и Алексей Смертин.

На заседании было утверждено положение об общественно-экспертном совете и выбран секретарь — Алексей Смертин, после чего были рассмотрены вопросы, включенные в повестку дня.