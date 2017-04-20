Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29498916/
20 апреля 2017, 22:06 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет ФК «Динамо»

20 апреля состоялось первое заседание общественно-экспертного cовета московского «Динамо».

20 апреля состоялось первое заседание <nobr>общественно-экспертного</nobr> <span class=error>cовета</span> московского Динамо. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Совет создан в целях развития ФК “Динамо” Москва и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В общественно-экспертный cовет вошли: Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Николай Толстых, Валерий Газзаев, Лев Лещенко и Алексей Смертин.

На заседании было утверждено положение об общественно-экспертном совете и выбран секретарь — Алексей Смертин, после чего были рассмотрены вопросы, включенные в повестку дня.

«Одна из главных и глобальных тем — стратегия развития клуба «Динамо». В данном случае, было важно мнение людей, представляющих разные области деятельности. Были выработаны рекомендации для ФК «Динамо-Москва» по значимым вопросам развития футбольного клуба. Также обсуждены вопросы, касающиеся завершающей стадии ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ; поддержана инициатива клуба о чествовании динамовских ветеранов, которые первыми в отечественной истории сыграли в финале еврокубка. В этом году в мае исполняется 45 лет с памятного финального матча Кубка обладателей кубков УЕФА «Динамо» (Москва) — «Глазго Рейнджерс» (Глазго), который прошёл на знаменитой европейской арене «Камп Ноу». Чествование динамовских звезд пройдёт 14 мая на последнем домашнем матче «Динамо» в рамках Первенства ФНЛ. Сергей Степашин выразил уверенность, что работу с ветеранами клуба, проводимую ранее, нужно и должно вести впредь, и не забывать о тех, кто ковал славу гордого имени «Динамо», — отмечается на официальном сайте клуба.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков