Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет ФК «Динамо»
20 апреля состоялось первое заседание
общественно-экспертного cовета московского «Динамо».
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«Совет создан в целях развития ФК “Динамо” Москва и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
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На заседании было утверждено положение об
«Одна из главных и глобальных тем — стратегия развития клуба «Динамо». В данном случае, было важно мнение людей, представляющих разные области деятельности. Были выработаны рекомендации для ФК «Динамо-Москва» по значимым вопросам развития футбольного клуба. Также обсуждены вопросы, касающиеся завершающей стадии
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