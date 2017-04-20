Защитник воронежского «Факела» попал в сборную 32 тура ФНЛ

Игрок «Факела» Виталий Шахов оказался в символической сборной 32 тура Футбольной национальной лиги. Организация опубликовала список лучших игроков тура в среду, 19 апреля.

В матче против ярославского «Шинника» Виталий Шахов стал автором победного гола. На 57 минуте он после подачи в штрафную подкараулил рикошет и точно пробил из пределов вратарской. После победы «Факел» закрепился на пятой строчке в турнирной таблице.