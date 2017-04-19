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Но она действительна только для европейских клубов — если к красно-белым обратится один из китайских, цена составит 50 миллионов.

Напомним, что в августе прошлого года 25-летний голландец продлил контракт с москвичами до 2021 года. Прошлой зимой интерес к нему проявлял «Ливерпуль», сегодня появилась информация о возможном трансфере в лондонский «Арсенал».