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19 апреля 2017, 12:10 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Отступные Промеса: 30 миллионов евро для Европы, 50 — для Китая

Как стало известно «СЭ», сумма, за которую потенциальные покупатели могут приобрести у «Спартака» нападающего Квинси Промеса, равна 30 миллионам евро.

Как стало известно СЭ сумма за которую потенциальные покупатели могут приобрести у Спартака нападающего <span class=error>Квинси</span> <span class=error>Промеса</span> равна 30 миллионам евро. Увеличить
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Но она действительна только для европейских клубов — если к красно-белым обратится один из китайских, цена составит 50 миллионов.

Напомним, что в августе прошлого года 25-летний голландец продлил контракт с москвичами до 2021 года. Прошлой зимой интерес к нему проявлял «Ливерпуль», сегодня появилась информация о возможном трансфере в лондонский «Арсенал».

Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года, на его счету 41 гол в 83 матчах за красно-белых.

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