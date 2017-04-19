Отступные Промеса: 30 миллионов евро для Европы, 50 — для Китая
Как стало известно «СЭ», сумма, за которую потенциальные покупатели могут приобрести у «Спартака» нападающего Квинси Промеса, равна 30 миллионам евро.
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Но она действительна только для европейских клубов — если к
Напомним, что в августе прошлого года 25-летний голландец продлил контракт с москвичами до 2021 года. Прошлой зимой интерес к нему проявлял «Ливерпуль», сегодня появилась информация о возможном трансфере в лондонский «Арсенал».
Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года, на его счету 41 гол в 83 матчах за
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