Панченко и Кобзев признаны лучшими футболистами марта в ФНЛ

Форвард записал на свой счёт в первом месяце весны три мяча.

На втором месте оказался вратарь «Факела» Александр Кобзев, который из пяти матчей в четырёх оставлял свои ворота в неприкосновенности. Третье место осталось также за голкипером, стражем ворот «Шинника» Дмитрием Яшиным. На его счету в марте также три сухих матча.

В голосовании болельщиков победил вратарь «Факела» Кобзев. За него высказались 32% проголосовавших. Второе место занял полузащитник «Химок» Ян Казаев (15,8%), а третья позиция досталась вратарю «Динамо» Антону Шунину — 14,8% голосов.