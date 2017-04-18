С днем рождения, «Динамо»!

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Уважаемые болельщики и дорогие друзья!

Сегодня, 18 апреля, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и Футбольный клуб «Динамо-Москва» празднуют 94 года со дня основания.

Отрадно, что к очередному дню рождения мы не просто сохранили в себе уверенность, но и показали всем, что если не терять силы духа, оставаться преданным любимому делу, любимой команде, то все обязательно получится.

Мы убедили всех, что нас не сломать, показали настоящее единение спортсменов и болельщиков, уверенно преодолевая шаг за шагом этот непростой футбольный сезон в новом для себя дивизионе.

Наше Общество показало надежность своих фундаментов, силу и волю в любых обстоятельствах продолжать поднимать отечественный спорт и прославлять старые и новые динамовские имена.

Мы желаем вам всем, дорогие друзья, вдохновляться успехами и победами «Динамо», ведь это все — для вас. Побеждайте вместе с нами каждый день, каждый час и каждый миг!

«Сила — в движении». И мы движемся вперед. Так было всегда. И так всегда будет.

Потому что мы — «Динамо».