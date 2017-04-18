Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29465191/
18 апреля 2017, 12:46 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

С днем рождения, «Динамо»!

Сегодня, 18 апреля, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и Футбольный клуб «Динамо-Москва» празднуют 94 года со дня основания.

С днем рождения Динамо! - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Уважаемые болельщики и дорогие друзья!

Сегодня, 18 апреля, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и Футбольный клуб «Динамо-Москва» празднуют 94 года со дня основания.

Отрадно, что к очередному дню рождения мы не просто сохранили в себе уверенность, но и показали всем, что если не терять силы духа, оставаться преданным любимому делу, любимой команде, то все обязательно получится.

Мы убедили всех, что нас не сломать, показали настоящее единение спортсменов и болельщиков, уверенно преодолевая шаг за шагом этот непростой футбольный сезон в новом для себя дивизионе.

Наше Общество показало надежность своих фундаментов, силу и волю в любых обстоятельствах продолжать поднимать отечественный спорт и прославлять старые и новые динамовские имена.

Мы желаем вам всем, дорогие друзья, вдохновляться успехами и победами «Динамо», ведь это все — для вас. Побеждайте вместе с нами каждый день, каждый час и каждый миг!

«Сила — в движении». И мы движемся вперед. Так было всегда. И так всегда будет.

Потому что мы — «Динамо».

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
14 Апреля

Дюжина лучших

Столкновение характеров

Дюжина лучших