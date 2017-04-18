«Химки» продолжают свою беспроигрышную домашнюю серию

Поэтому было интересно, насколько профессионализм игроков позволит им провести игру на том же «светлом» и боевом уровне, чтобы беспроигрышная домашняя серия команды продолжилась.

А в соперники им досталась команда по весне крепкая. На втором отрезке первенства калининградцы на чужих полях ещё не проигрывали, и приз «Агрессивного гостя» заслужили честно. Игра балтийцев стала узнаваемой: жёсткой, тактически грамотной, динамичной и событийной. Очень напоминающей игру, что не удивительно, игру московского «Локомотива», который соперникам «спуску не давал».

Исходя из вышеизложенного, можно было предположить, что нас ждала игра вязкая, с большим количеством силовой борьбы, но малым количеством забитых голов. И победить в такой игре могла только та команда, которая будет больше этого хотеть, или на чьей стороне окажется удача.

Начало встречи прошло в атаках гостей. И уже на первых секундах пасу Сирима Гафара чуть не хватило точности, чтобы вывести на удар Сердюка.

Стартовый отрезок матча остался за балтийцами, которые играют очень активно, уверенно контролируют мяч, пытаются вести комбинационную игру. Хозяева пока присматриваются к новой «Балтике», насколько она новая, и, главное, в чём кроется эта новизна, чем она грозит химчанам, и как с этой новизной бороться.

К 10-й минуте «Химки» с этим разобрались, что-то для себя решили, и как-то буднично, но твёрдо взяли мяч под свой контроль, и начали икать бреши в обороне балтийцев. Первый номер в игре теперь можно присвоить им.

Но инициатива инициативой, но хозяева снова чуть не нарвались на острую контратаку. Хороший проход Гафара по правому флангу мог закончиться для химчан плохо, но к проникающей передаче калининградского легионера снова никто не успел. Всё встало «на круги своя»: подмосковный клуб атакует позиционно, балтийцы ловят своё счастье в контратакующей манере.

К середине первого тайма можно было признать, что игра не выглядит зрелищной и увлекательной: невысокий темп, большое количество ошибок. Всё это пока не то, что к опасным моментам, даже к ударам по воротам не приводило.

На 24-й минуте Каленкович, пытаясь перехватить передачу, пролетел мимо мяча, который подхватил Заика. Кирилл ворвался в штрафную, но в очередной раз последовал пас в центральную зону, где 3 центральных защитника гостей плюс два опорника всё плотно закупорили.

А в конце второй пятнадцатиминутки мы увидели первую попытку сыграть индивидуально. Это Чатович решился в одиночку прорваться к воротам гостей, но всех обыграть не получилось. Крючков сумел выбить мяч за линию ворот.

Было видно, что команды очень боятся пропустить, поэтому держат в обороне большие силы, не рискуют. И всё-таки концовка тайма прошла под знаком превосходства хозяев поля. Опасно бил по воротам Заика. Мяч скользнул рядом с ближним углом, но, увы, только рядом.

Суханов в опасной близости от линии штрафной свалил Нильсена. Но удар пострадавшего приняла на себя «стенка». Вроде и не очень опасный момент, но по такому матчу и это хлеб.

Подводя итоги первого тайма можно сказать, что наблюдаем мы не самую «весёлую» игру тура. Очень много не вынужденных потерь мяча в простых ситуациях. Невысокий темп позволяет соперникам успевать перестраиваться, и перекрывать опасные для атак направления. Кто после отдыха первым сумеет разбежаться, то и получит преимущество в матче.

Вторую половину снова активно начали гости, и дважды могли выйти вперёд. Сначала Скопинцев сделал скидку к линии штрафной на Цимбала, последовал пас пяткой на Гафара, но мяч, после удара последнего, из нижнего угла в броске сумел вытащить Исупов, переведя футбольный снаряд за линию ворот. Последовавшая за этим подача с угла поля того же Скопинцева, привела к удару головой Тимошина, но мяч упрямо не хотел попадать в ворота.

А далее повторилась картинка первого тайма. Мяч снова себе прибрали химчане, но способа, как извлечь преимущество из этого владения мячом, они так и не сумели найти. В принципе, шла равновесная игра. Нельзя сказать, что соперники просто били мяч вперёд, в надежде, что как в той поговорке «игра придёт». Нет, мысль в действиях игроков присутствовала, но вот её исполнение хромало на обе футбольные ноги.

Серый фон игры несколько скрашивали индивидуальные действия отдельных футболистов. Тут можно отметить красивый финт на фланге в исполнении Чатовича, но в итоге его эффективность оказалась нулевой.

На исходе часа игры очередная вспышка активности гостей могла привести к открытию счёта. Сначала в собственной штрафной махнул мимо мяча вратарь химчан Исупов, но добить «круглого» в ворота никто из балтийцев не сумел. Затем Лапин прервал симпатичную атаку калининградцев. На 65-й минуте Исупов снова тащит мяч из нижнего угла после то ли паса, толи прострела Скопинцева со стандарта. Думаю, что этот рост активных действий «Балтики» был связан с тем, что они получили известие о проигрыше своих конкурентов из «Сокола» и «Мордовии», и у команды появился прекрасный шанс их достать.

На 59-й минуте наставник химчан произвёл двойную замену, которая и оказалась для балтийцев роковой. На поле вместо Нильсена и Малании на поле появились Петрусев и Мостовой. И хотя в игре было много нарушений, которые дробили игру на эпизоды, и не давали ей разогнаться, появившаяся пара футболистов сумела своими действиями её ускорить.

И хотя за 20 минут до конца матча у «Химок» не было в активе ни одного удара в створ ворот, но именно с этого момента у подмосковной команды начали проходить контратаки. Для начала Тюнин прорвался по центру и из-за линии штрафной гостей «зарядил» в штангу. А потом последовал единственный в матче гол.

Однако перед этим последовало спорное удаление в составе гостей. За вторую жёлтую карточку поле вынужден был покинуть Каленкович, который, по мнению арбитра, не по правилам остановил прорыв Петрусева. На экране монитора кроме силовой борьбы, пусть и жёсткой, ничего другого видно не было. По крайней мере, эпизод на «горчичник» явно не тянул.

Но я бы не сказал, что момент с удалением стал во встрече ключевым. Может у «Балтики» и снизилось давление в атаке, но на пропущенный гол он никак не повлиял. Тут, скорее, в очередной раз в дело вмешалась «нечистая сила» со стороны «Балтики», и «божий промысел» со стороны «Химок». Трудно сказать, какой бес сорвал со своего места обычно рассудительного вратаря калининградцев Фролова. Давно известно футбольное правило: когда защитник борется с соперником за пределами штрафной — вратарь не мешай. Но Фролов рванул вперёд, но оказаться первым на мяче не сумел. Мостовой проткнул футбольный снаряд мимо него, и хотя вынужден был сместиться в край под острый угол, сумел выполнить передачу вдоль ворот. Цимбал на перехват этого паса успел, и в падении выбивал кожаную сферу за линию ворот, и мяч должен был туда отскочить. Почему вместо этого «пятнистый» выскочил на ближнюю штангу, и именно на ногу Кузьмичёву, сказать вряд ли кто-то сможет. Но так и произошло. Илье не составило труда запихнуть мяч в ворота. Тимошин сумел выбить футбольный снаряд, но уже после того, как он пересёк их линию. Вот и скажите, как на этом эпизоде сказалось удаление. Первый же удар в створ, и, как потом оказалось единственный в матче, принёс хозяевам поля победу.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Балтики» Черевченко поздравил «Химки» с незаслуженной победой. Я бы не стал так горячиться. Досаду Игоря Геннадьевича понять можно, балтийцы сами «отдали» минимум ничейный матч. Но в допущенных игроками ошибках виноват не арбитр. Да и замена Суханова на Родионова, хоть и выглядела атакующей, таковой не стала, а вот центральную зону ослабила, откуда и пришли два прорыва Петрусёва и Мостового.

Такая вот получилась игра в Химках, в которой калининградцы впервые по весне проиграли, а химчане не только при температуре минус один набрали три очка, но и продолжили свою беспроигрышную домашнюю серию до 34 игр, а если ещё добавить два матча с «Динамо», которые также прошли на территории химкинского округа, и в которых подмосковная команда не уступила, то впору скоро справлять юбилей.

СТАТИСТИКА.

«ХИМКИ» (Химки) — «БАЛТИКА» (Калининград) — 1:0 (0:0).

Гол: Кузьмичёв, 82 (1:0).

«ХИМКИ»: Исупов — 4, Заика — 4, Чернышов И. (к) — 4, Малания — 4 (Мостовой, 59- 4,5), Лапин — 4, Шумских — 4, Чатович — 4,5 (Горячев, 89 — б/о), Казаев — 4, Тюнин — 4,5, Нильсен — 3,5 (Петрусёв, 59 — 4,5), Кузтмичёв — 4,5 (Широков, 90+2 — б/о).

«БАЛТИКА»: Фролов — 3, Концедалов — 4, Крючков — 4, Каленкович — 3, Тимошин (к) — 4, Скопинцев — 4,5, Причиненко — 4, Суханов — 4,5 (Родионов, 67 — 3,5), Цимбал — 3,5 (Шешуков, 85 — б/о), Гафар — 4 (Елисеев, 87 — б/о), Сердюк — 3,5 (Подбельцев, 62 — 3).

Судья: Антон Анопа (Благовещенск) — 3

Предупреждения: Лапин, 67 (неспортивное поведение) — Суханов, 8 (грубая игра), Каленкович, 19 (грубая игра), Сердюк, 58 (грубая игра).

Удаление: нет — Каленкович, 76 (2 ЖК, срыв перспективной атаки).

Удары: 5 — 5

В створ: 1 — 2

Штанги, перекладины: 1 — 0

Голевые моменты: 1 — 2

Угловые: 4 — 4

Офсайды: 1 — 1

Фолы: 16 — 22.

Лучшие игроки матча: Тюнин — Скопинцев.

17 апреля. Химки, Стадион «Родина», 600 зрителей.