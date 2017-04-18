В случае виктории команда Александра Побегалова могла поменяться местами с хозяевами, так что о важности отчётного поединка и говорить не стоит. Да, многие считают, что ни тем, ни другим «стыки» по большому счёту не нужны, так как денег на Премьер-Лигу нет ни у воронежцев, ни у ярославцев. Распространённые формулировки тренеров «О победе в каждом матче» уже порядком приелись болельщикам. Однако те, кто ожидал от этого поединка игру в поддавки и своеобразную свистопляску, жестоко просчитались. В событийной и эмоциональной встрече «Факел» с минимальным счётом переиграл «Шинник"-1:0.

Оба коллектива подошли к игре на Центральном стадионе профсоюзов в рабочем, хотя и не очень радужном настроении. «Факел» играл по счёту в Саратове, но в итоге уступил в принципиальной встрече, несмотря на численное большинство. «Шинник» же не устоял под напором краснодарской «Кубани», которая прямо сейчас видится одним из главных, если не главным, фаворитом борьбы за самые высокие места («Динамо» и «Тосно» оставим за скобками). Очень интересные тенденции прослеживались у воронежцев и ярославцев. Первые стали ни с того ни с сего пропускать по 2 мяча за игру, а гости, начавшие весеннюю часть первенства с места в карьер, были беспомощны и беззубы в атаке в прошлых играх. С «Кубанью» чёрно-синие и вовсе не нанесли ни одного удара в створ ворот южан!

Стартовые составы команд претерпели ряд изменений. Неуверенно сыгравший в Саратове Саутин был усажен на лавку, а в «рамку» возвратился Кобзев, опорника Иванова заменил более креативный Свежов, а место Болова в дуэте нападающих занял Бирюков. Что касается гостей, то в основу вернулись отбывшие дисквалификацию Цховребов, Чистяков и Земсков.

После стартового свистка Василия Казарцева ринулись в атаку не воронежцы, а ярославцы! Это несколько удивило, хотя продолжалось это какие-то жалкие 3 минуты. Вскоре хозяева забрали мяч под свой контроль, и матч ожидаемо перетёк в русло позиционных атак «Факела». Тройке центральных хавбеков воронежцев предстояло поломать голову, чтобы найти ключи к обороне «Шинника». Занятно, что Побегалов впервые в сезоне использовал формацию с 5-ю защитниками, чтобы нейтрализовать сильные стороны воронежцев.

Первый опасный момент пришёл не в результате комбинации, а после дальнего удара. Трошечкин решился на выстрел с 32-х метров, и Яшину пришлось потрудиться, чтобы достать мяч из нижнего угла! Ответ чёрно-синих не заставил себя долго ждать: мяч после удара Эльдара Низамутдинова с лёту разминулся выше верхнего угла. Вряд ли один из самых заметных нападающих ФНЛ в ту минуту мог подумать, что этот момент, да и удар, останется для него единственным в матче.

Равная игра с небольшим территориальным перевесом хозяев рисковала остаться такой до самого конца, но тут в ход игры вмешался случай. Или точнее свисток Казарцева — на 38-й минуте рефери из Санкт-Петербурга показал жёлтую карточку Чистякову за снос Касьяна, которая трансформировалась в удаление футболиста «Шинника». Благо для гостей, что до перерыва оставалось самая малость.

И без того застёгнутый на все пуговицы ярославский клуб ещё больше прижался к воротам Дмитрия Яшина. О контригре гости и вовсе позабыли, зачастую предпочитая рабоче-крестьянское на «отбой». Воронежцы наращивали давление на ворота Яшина, заставляя голкипера ярославцев нервничать и допускать ошибки. Одна из таких оплошностей могла стать роковой, но добивания после удара Осипенко с 25 метров не последовало. Гол, однако, назревал. На 57-й минуте под крики стадиона «Нужен гол!» Каюмов исполнил повторную подачу почти с угла поля, мяч заметался по штрафной ярославцев и удачно отскочил к Шахову, который сыграл, словно заправский нападающий, оттеснив от «пятнистого» Дзахова и Гоцука. С близкого расстояния центральный защитник расстрелял Яшина: мяч предательски проскочил точно под рукой вратаря-1:0!

Спустя минуту «Факел» имел шикарный шанс удвоить своё преимущество, но одиннадцатиметровый, назначенный за снос Касьяна Яшиным, не реализовал штатный пенальтист сине-белых Бирюков. Справедливости ради, несвойственно для себя спижонил при ударе 17-й номер воронежцев, что после матча отметил и Павел Гусев.

Серия замен в исполнении Побегалова позволила «Шиннику» не только отодвинуть игру от своих ворот, но даже начать подходить на более-менее регулярной основе к чужим воротам.

В середине второй половины встречи Яшин намертво взял удар Шахова головой. Вообще, страж ворот ярославцев оставил противоречивое впечатление: с одной стороны отбитый пенальти и много сейвов, а с другой — нервозная и опрометчивая игра на выходах в целом ряде эпизодов.

На 84-й минуте случилось непредвиденное. Трошечкин упал в чужой штрафной, но Казарцев вместо второго пенальти показал полузащитнику «горчичник», и футболист «Факела» был вынужден отправиться в раздевалку. Казалось бы, в равных составах «Шинник» может воспрять духом. Получилось это лишь отчасти. В концовке поединка обменялись опаснейшими атаками соперники. Сначала Яшин вновь выручил чёрно-синих после удара Шахова в упор, переведя мяч в перекладину, затем вратарю гостей пришлось в прыжке отражать на угловой удар Осипенко с центра поля. Ответы Ярославля получились менее острыми: удар Лаука с правого края штрафной пришёлся точно в Кобзева, а Митасов ударом в касание направил мяч сильно выше цели. Счёт на табло стадиона в Воронеже так и не претерпел изменений. 1:0 — уверенная, хотя и нельзя сказать, что простая и дежурная победа «Факела» над «Шинником», которому пришлось действовать в меньшинстве примерно половину игрового времени.

Таким образом, сине-белые одержали закономерную победу над ярославцами, тем самым реабилитировавшись за досадное и нелогичное поражение в Саратове в дерби. На послематчевой пресс-конференции Александр Побегалов сетовал на удаление Чистякова, которое, конечно, сломало игру его команды и не позволило чёрно-синим воплотить замыслы маститого наставника «Шинника» в жизнь. Интересно, что Побегалов с самых первых минут активно подсказывал с кромки поля. И знаете, кому были адресованы слова главного тренера ярославского клуба? Да-да, именно Дмитрию Чистякову, который зачастую либо неправильно выбирал позицию, либо просто-напросто не поспевал за нападающими соперника.

В следующем туре «Факелу» предстоит непростой визит в Тюмень. Сибиряки являются одной из тех немногих команд ФНЛ, которая и сама играет, и другим играет. Так или иначе, тюменцы тоже сохраняют шансы на переходные матчи, поэтому «огнеопасных» ждёт встреча с ещё одним представителем этой ожесточённой борьбы за 3−4 места. «Шинник» ждёт домашняя игра с «Соколом». Побегалов после матча обмолвился о том, что у ярославцев осталось в два раза больше матчей при родных трибунах, поэтому обозначенная задача по попаданию в «четвёрку» не уходит с повестки дня.

Получится ли вояж «Факела» в Сибирь удачным, и сумеет ли «Шинник» прервать свою 3-матчевую безголевую серию? Всё это мы узнаем уже совсем скоро, а именно в ближайшее воскресенье.

СТАТИСТИКА.

«ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) — «ШИННИК» (ЯРОСЛАВЛЬ) — 1:0 (0:0).

Голы: Шахов, 57 (1:0)

Нереализованный пенальти: Бирюков, 59 — вратарь.

«Факел»: Кобзев-5, Багаев-4,5, Тихий-4,5, Осипенко-5, Шахов-5, Курилов-5, Трошечкин-4, Свежов-4,5 (Лукьяновс, 80−4), Каюмов-4,5 (Соловьёв, 86−4,5), Бирюков-4 (Болов, 76−4), Касьян-4.

«Шинник»: Яшин-4,5, Чистяков-2, Никитинский-3 (Ндри, 80−4), Ятченко-3, Гоцук-3, Царикаев-2,5, Цховребов-2,5, Дзахов-3 (Митасов, 66−3), Земсков-3 (Султонов, 64−3), Нетфуллин-3 (Лаук.89−3,5), Низамутдинов-4.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — 4.

Предупреждения: Трошечкин, 52;Бирюков, 72;Курилов, 79 — Чистяков, 12;Яшин, 26;Цховребов, 42;Митасов, 69; Никитинский, 73.

Удаление: Трошечкин, 84 — Чистяков, 38.

Удары по воротам (в створ):11 (7)-4 (1).

Угловые: 8−1.

Голевые моменты: 8−1.

Лучшие игроки матча: Шахов — Яшин.

17 апреля. Воронеж, Центральный Стадион Профсоюзов.3200 зрителей,+5 градусов, ясно.