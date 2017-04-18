«Факел» — «Шинник». Шах и мат
В 32-м туре
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ в центральном матче предстояло встретиться воронежскому «Факелу» и ярославскому «Шиннику».
В случае виктории команда Александра Побегалова могла поменяться местами с хозяевами, так что о важности отчётного поединка и говорить не стоит. Да, многие считают, что ни тем, ни другим «стыки» по большому счёту не нужны, так как денег на
Оба коллектива подошли к игре на Центральном стадионе профсоюзов в рабочем, хотя и не очень радужном настроении. «Факел» играл по счёту в Саратове, но в итоге уступил в принципиальной встрече, несмотря на численное большинство. «Шинник» же не устоял под напором краснодарской «Кубани», которая прямо сейчас видится одним из главных, если не главным, фаворитом борьбы за самые высокие места («Динамо» и «Тосно» оставим за скобками). Очень интересные тенденции прослеживались у воронежцев и ярославцев. Первые стали ни с того ни с сего пропускать по 2 мяча за игру, а гости, начавшие весеннюю часть первенства с места в карьер, были беспомощны и беззубы в атаке в прошлых играх. С «Кубанью»
Стартовые составы команд претерпели ряд изменений. Неуверенно сыгравший в Саратове Саутин был усажен на лавку, а в «рамку» возвратился Кобзев, опорника Иванова заменил более креативный Свежов, а место Болова в дуэте нападающих занял Бирюков. Что касается гостей, то в основу вернулись отбывшие дисквалификацию Цховребов, Чистяков и Земсков.
После стартового свистка Василия Казарцева ринулись в атаку не воронежцы, а ярославцы! Это несколько удивило, хотя продолжалось это
Первый опасный момент пришёл не в результате комбинации, а после дальнего удара. Трошечкин решился на выстрел с 32-х метров, и Яшину пришлось потрудиться, чтобы достать мяч из нижнего угла! Ответ
Равная игра с небольшим территориальным перевесом хозяев рисковала остаться такой до самого конца, но тут в ход игры вмешался случай. Или точнее свисток Казарцева — на 38-й минуте рефери из
И без того застёгнутый на все пуговицы ярославский клуб ещё больше прижался к воротам Дмитрия Яшина. О контригре гости и вовсе позабыли, зачастую предпочитая
Спустя минуту «Факел» имел шикарный шанс удвоить своё преимущество, но одиннадцатиметровый, назначенный за снос Касьяна Яшиным, не реализовал штатный пенальтист
Серия замен в исполнении Побегалова позволила «Шиннику» не только отодвинуть игру от своих ворот, но даже начать подходить на
В середине второй половины встречи Яшин намертво взял удар Шахова головой. Вообще, страж ворот ярославцев оставил противоречивое впечатление: с одной стороны отбитый пенальти и много сейвов, а с другой — нервозная и опрометчивая игра на выходах в целом ряде эпизодов.
На 84-й минуте случилось непредвиденное. Трошечкин упал в чужой штрафной, но Казарцев вместо второго пенальти показал полузащитнику «горчичник», и футболист «Факела» был вынужден отправиться в раздевалку. Казалось бы, в равных составах «Шинник» может воспрять духом. Получилось это лишь отчасти. В концовке поединка обменялись опаснейшими атаками соперники. Сначала Яшин вновь выручил
Таким образом,
В следующем туре «Факелу» предстоит непростой визит в Тюмень. Сибиряки являются одной из тех немногих команд ФНЛ, которая и сама играет, и другим играет. Так или иначе, тюменцы тоже сохраняют шансы на переходные матчи, поэтому «огнеопасных» ждёт встреча с ещё одним представителем этой ожесточённой борьбы за 3−4 места. «Шинник» ждёт домашняя игра с «Соколом». Побегалов после матча обмолвился о том, что у ярославцев осталось в два раза больше матчей при родных трибунах, поэтому обозначенная задача по попаданию в «четвёрку» не уходит с повестки дня.
Получится ли вояж «Факела» в Сибирь удачным, и сумеет ли «Шинник» прервать свою 3-матчевую безголевую серию? Всё это мы узнаем уже совсем скоро, а именно в ближайшее воскресенье.
СТАТИСТИКА.
«ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) — «ШИННИК» (ЯРОСЛАВЛЬ) — 1:0 (0:0).
Голы: Шахов, 57 (1:0)
Нереализованный пенальти: Бирюков, 59 — вратарь.
«Факел»: Кобзев-5, Багаев-4,5, Тихий-4,5, Осипенко-5, Шахов-5, Курилов-5, Трошечкин-4, Свежов-4,5 (Лукьяновс, 80−4), Каюмов-4,5 (Соловьёв, 86−4,5), Бирюков-4 (Болов, 76−4), Касьян-4.
«Шинник»: Яшин-4,5, Чистяков-2, Никитинский-3 (Ндри, 80−4), Ятченко-3, Гоцук-3, Царикаев-2,5, Цховребов-2,5, Дзахов-3 (Митасов, 66−3), Земсков-3 (Султонов, 64−3), Нетфуллин-3 (Лаук.89−3,5), Низамутдинов-4.
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — 4.
Предупреждения: Трошечкин, 52;Бирюков, 72;Курилов, 79 — Чистяков, 12;Яшин, 26;Цховребов, 42;Митасов, 69; Никитинский, 73.
Удаление: Трошечкин, 84 — Чистяков, 38.
Удары по воротам (в створ):11 (7)-4 (1).
Угловые: 8−1.
Голевые моменты: 8−1.
Лучшие игроки матча: Шахов — Яшин.
17 апреля. Воронеж, Центральный Стадион Профсоюзов.3200 зрителей,+5 градусов, ясно.
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