Тихонов отсутствовал на победном матче «Енисея» с «Мордовией» из-за болезни

После игры старший тренер красноярской команды Владимир Ежуров сообщил, что Тихонов приболел.

«Мы всегда с ним были на связи, все корректировки делали совместно. Сейчас Андрей Валерьевич приболел, но через несколько дней он вернётся к команде!