Тихонов отсутствовал на победном матче «Енисея» с «Мордовией» из-за болезни
«Енисей» в отсутствие главного тренера Андрея Тихонова продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, обыграв «Мордовию» (2:1) в матче 32-го тура.
После игры старший тренер красноярской команды Владимир Ежуров сообщил, что Тихонов приболел.
«Мы всегда с ним были на связи, все корректировки делали совместно. Сейчас Андрей Валерьевич приболел, но через несколько дней он вернётся к команде!
Что касается игры, два разных тайма. В первом было больше желания и старания играть, но футбола вышло мало, мы отдали центр поля Саранску, за счёт чего «Мордовия» владела мячом и комбинировала. Во втором тайме успокоили ребят, произвели тактические перестройки, и это принесло свои плоды — мы стали комбинировать, созидать, иметь моменты. В целом результатом довольны. Везёт сильнейшим, — цитирует Ежурова
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