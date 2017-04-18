Шутка ли, большую половину встречи армейцам пришлось играть в меньшинстве. А на исходе первого тайма гости ещё умудрились не забить пенальти. И всё же футбольный бог был на этот раз с подопечными Андрея Гордеева заодно.

Хотя сама игра в исполнении хабаровчан вызывает большие вопросы. Если бы за матчем наблюдал человек, который не в курсе, какие места занимают команды в турнирной таблице, то он бы наверняка решил, что «Зенит-2» — один из фаворитов, а «СКА-Хабаровск» ведёт отчаянную борьбу за сохранение места в ФНЛ. Хотя в действительности всё в точности до наоборот.

Честно говоря, не припомню, когда в последний раз на своём поле армейцы выглядели настолько, мягко говоря, инертно. Ни без пяти минут чемпион России московский «Спартак», приезжавший в Хабаровск на кубковый матч, ни их земляки-динамовцы «не возили» так дальневосточников по их родной арене, как это делал «Зенит-2». Поэтому после матча на наставника питерцев Владислава Радимова было больно смотреть: его подопечные явно заслуживали победы, но в итоге не смогли сыграть даже вничью.

Кто-то может сказать, что на игру хозяев повлияло удаление Дениса Дедечко на 36-й минуте. Безусловно, это отложило свой отпечаток. Однако и до этого гости выглядели значительно активнее хабаровчан.

За весь первый тайм армейцы лишь однажды нанесли удар в створ ворот соперника (сделал это, к слову, всё тот же Дедечко). Запомнился ещё проход Максима Казанкова по левому краю, после «выстрела» которого мяч просвистел над перекладиной. Вот, собственно, и все моменты.

Когда же на 36-й минуте полузащитник дальневосточников Денис Дедечко после воздушной дуэли с игроком соперника Кириллом Погребняком увидел перед собой красную карточку, армейцам и вовсе пришлось туго. А тут ещё перед самым перерывом опытный Максим Астафьев (уроженец Санкт-Петербурга, кстати) на ровном месте сыграл рукой в своей штрафной площадке, и арбитр назначил пенальти.

Однако гол «в раздевалку» не состоялся. Армейцев выручил Александр Довбня, в блестящем прыжке парировавший удар Алексея Евсеева.

Во втором тайме рисунок игры практически не изменился: гости атаковали, а хозяева самоотверженно защищались. Временами мяч просто каким-то чудом миновал ворота хабаровчан. Казалось, что по такой игре ничья для подопечных Андрея Гордеева — предел всех мечтаний.

И вдруг под занавес матча произошло чудо. Василия Плётина, незадолго до этого появившегося на поле, остановили недозволенным приёмом, что послужило для арбитра поводом для назначения пенальти в ворота «Зенита-2». Руслан Корян хладнокровно развёл голкипера Егора Бабурина и мяч по разным углам.

Однако эта радость для армейцев едва не получилась преждевременной. Гостям ещё хватило времени на ответный штурм. Евгений Чернов сумел нанести удар в падении через себя, но от неминуемого гола хозяев спасла штанга. Нет, это был явно не день «Зенита-2».

Между прочим, за этим матчем с такой неожиданной развязкой наблюдали люди из ФНЛ во главе с Игорем Ефремовым. В этой делегации наблюдался и бывший генеральный директор армейцев Сергей Фельдман. Интересно, понравилась ли ему игра в исполнении клуба, которым Сергей Яковлевич руководил с десяток лет?

СТАТИСТИКА.

«СКА-ХАБАРОВСК» (Хабаровск) — «ЗЕНИТ-2» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0).

Гол: Корян, 89, с пенальти

Нереализованный пенальти: Евсеев, 45+2 (вратарь).

«СКА-Хабаровск»: Довбня — 4,5, Черевко — 3,5, Удалый — 4, Димидко — 4, Иванов — 3, Калинский — 3 (Киреев, 75 — 4), Дедечко — 3, Астафьев — 3, Корян — 4 (Карасев, 90+1 б/о), Казанков — 3 (Плетин, 85 — 4), Лескано — 3,5 (Друзин, 41 — 4).

«Зенит-2»: Бабурин — 3,5 Зуев — 3,5, Зуйков — 3,5, Карпов — 3,5, Чернов — 4, Батютин — 4, Евсеев — 3 (Ящук, 80 — 3), Камышев — 3,5 (Лесовой, 57 — 3,5), Сиротов — 3,5, Бавин — 3,5, Погребняк — 3 (Исаев, 71 — 3).

Судья: Станислав Васильев (Ижевск) — 4

Предупреждения: Димидко, 74, Довбня, 90+ — Погребняк, 38, Евсеев, 58, Бавин, 61, Карпов, 90

Удаления: Дедечко, 36 — нет.

Голевые моменты: 2 — 6

Удары (в створ ворот): 7 (3) — 13 (6, 1 штанга)

Угловые: 4 — 5.

Лучшие игроки: Довбня — Батюнин

17 апреля. Хабаровск. Стадион имени Ленина. 4000 зрителей.