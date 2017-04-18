Беспроигрышная серия ФК «Луч-Энергия» оборвалась на «Спартаке-2»
«Тигры» проиграли на выезде московскому клубу со счетом 0:3.
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Владивосток, 18 апреля, PrimaMedia.
Поражением ФК «Луч-Энергия» завершилась встреча владивостокской команды со «Спартаком-2» в рамках 32-го тура Первенства ФНЛ в Москве накануне, 17 апреля. Игра со счетом 0:3 оборвала гостевую беспроигрышную серию «тигров», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Игра состоялась в понедельник на стадионе «Спартак» в Москве, главным судьей был Сергей Куликов из Саранска.
«Спартак-2»: Селихов, Хомуха, Лихачёв, Кутин, Савичев (Сакала, 81), Тимофеев, Леонтьев, Бакаев (Самсонов, 76), Нимели (Шанбиев, 72), Мелкадзе, Давыдов (Руденко, 85).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Коломыц (Белоногов, 90+), Попов, Грицаенко, Килин, Пономаренко, Машнев (Минич, 69), Гриднев, Ребко, Носов (Михалёв, 77), Столбовой (Гордиенко, 56).
Голы: Мелкадзе, 48 -1:0. Давыдов, 53 — 2:0. Савичев, 75 — 3:0.
Беспроигрышная серия игр «Луча-Энергии» длилась более полугода.
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