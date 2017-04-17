«Спартак-2» разгромил «Луч-Энергию» в матче ФНЛ

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«Сибирь» — «Динамо» (Москва) — 1:3.

Столичные динамовцы, досрочно обеспечившие себе возвращение в элиту, продолжают штамповать победы одну за другой. На сей раз соперником бело-голубых была отчаянно сражающаяся за сохранение прописки в ФНЛ «Сибирь».

Новосибирцы очень плохо стартовали в весенней части сезона и в последних пяти встречах потерпели четыре поражения, оказавшись в зоне вылета. Понятно, что настрой на игру против лидера у них был запредельный, ведь до конца турнира им осталось провести всего восемь игр.

«Орлы» открыли счет уже на четвертой минуте — Антона Шунина пробил Евгений Чеботару. Однако еще до перерыва Евгений Луценко один мяч отыграл, а во втором тайме бело-голубые окончательно сняли все вопросы о победителе — Фатос Бечирай и Александр Зотов вписали свои имена в протокол матча.

«СКА-Хабаровск» — «Зенит-2» — 1:0.

В отличие от «Динамо», хабаровским армейцам расслабляться рано, тем более, что соперник у них в отчетном туре был не менее мотивирован. Дубль питерского «Зенита» по весне посыпался, не одержав ни одной победы в восьми последних турах. Команда Владислава Радимова стала много пропускать, оставив свои ворота на замке за это время всего один раз.

В Хабаровске все говорило в пользу гостей, вплоть до того, что уже на 36-й минуте полузащитник армейцев Денис Дедечко получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. После этого сине-бело-голубые перехватили инициативу, но на 89-й минуте проморгали одну из контратак хозяев и позволили Руслану Коряну реализовать пенальти.

Очередное поражение поставило питерцев на край гибели. От зоны вылета команду теперь отделяют всего два очка. После игры их наставник признал справедливость исхода и заявил о том, что главная задача на оставшуюся часть сезона — остаться в ФНЛ.

«Раз Хабаровск выиграл, значит они заслужили. Мы проиграли, и это факт, который нужно констатировать. Цели перед командой — прежде всего не вылететь и остаться в ФНЛ.

Мы придерживались изначального плана на матч. Я думаю, что мы и в равных составах достаточно хорошо смотрелись и контролировали игру. После удаления было понятно, что Хабаровск отойдет всей командой в оборону и будет играть на контратаках. Хозяева хорошо оборонялись, но у нас были моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали.

Наверное, нам не хватило агрессии впереди, а в конце матча нас в очередной раз подвела безалаберность. Не удается переломить психологию некоторых наших футболистов, которым, чтобы играть в основной команде «Зенита», надо еще работать и работать, — приводит слова Радимова пресс-служба лиги.

Главный тренер армейцев Андрей Гордеев отметил, что несмотря на сложность игры, его подопечные до последнего рассчитывали не победу, а не играли на удержание ничьей.

«Тяжелейший матч. После удаления пришлось вносить соответствующие коррективы в игру, и отрадно, что ребята не просто доигрывали на удержание счета, а внутри каждый надеялся на победу. Мы в перерыве говорили об этом, и команда ждала своего шанса на поле.

Конечно, моментов было немного, и где-то нам сопутствовала удача, но такая игра позволяет оттолкнуться и идти дальше. Очень радует, что сумели переломить ход так неудачно для нас складывающегося матча. Поздравляю всех с победой в столь непростом матче, — цитирует Гордеева сайт ФНЛ.

«Спартак-2» — «Луч-Энергия» — 3:0.

А вот дублеры самых принципиальных соперников питерцев уверенно идут в четверке и в отчетном туре одержали очередную победу, разгромив на своем поле владивостокский «Луч-Энергию». Все три мяча красно-белые отправили в ворота противника во втором тайме — по голу на свой счет записали Георгий Мелкадзе, Денис Давыдов и Константин Савичев.

Несмотря на кажущуюся легкость победы, в игре москвичей было не все ладно. В первом тайме гости имели несколько неплохих моментов для взятия ворот и, по признанию наставника москвичей Дмитрия Гунько, должны были забивать, если бы не великолепная игра голкипера Александра Селихова.

«Мы сегодня старались максимально играть в атаку. У нас это получилось — забили два мяча и еще имели моменты. К сожалению, в обороне действовали не так надежно, как планировалось. «Луч» создал несколько опасных моментов, но благодаря хорошей игре Александра Селихова мы сохранили ворота в неприкосновенности.

Все ребята сыграли неплохо, в том числе и Нимели. К сожалению, ему не удалось реализовать те моменты, которые у него были. Но в целом Силванус справился со своей задачей, — цитирует Гунько «Чемпионат.com».

«Тосно» — «Спартак-Нальчик» — 0:0.

Мысли о том, что «Тосно» уже ничто не сможет помешать в следующем сезоне принять участие в РФПЛ, по-видимому, сыграли с футболистами из Ленинградской области злую шутку. На своем поле они не сумели прорвать оборону нальчан, позволив гостям продлить серию без поражений до четырех игр, что для клуба жизненно необходимо в свете отчаянной борьбы за выживание.

На счету команды Хасанби Биджиева 36 очков в 32 матчах, что на три больше, чем у идущей 16-й «Мордовии».

«Тамбов» — «Волгарь» — 3:0.

Благодаря этой победе «Тамбов» прервал безвыигрышную серию, насчитывавшую три матча, и продлил аналогичную у астраханцев, которые вплотную приблизились к зоне вылета, опережая «Мордовию» всего на одно очко.

«Мордовия» — «Енисей» — 1:2.

Саранский клуб не сумел воспользоваться осечкой конкурентов и уступил на своем поле рвущемуся в РФПЛ «Енисею». Хозяева благодаря удару Александра Кренделева на 19-й минуте открыли счет, но не реализовали пенальти, на 64-й минуте остались в меньшинстве, а в самой концовке упустили даже ничью.

Артур Саркисов на 90-й минуте принес гостям победу, благодаря которой они закрепились на пятой позиции в турнирной таблице, которая в свете того, что четвертыми идут спартаковцы, позволяет «Енисею» побороться за билет в РФПЛ в стыковых матчах.

Другие результаты игрового дня:

«Сокол» — «Нефтехимик» — 1:2.

«Химки» — «Балтика» — 1:0.

«Кубань» — Тюмень — 3:1.

«Факел» — «Шинник» — 1:0.