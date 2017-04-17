Воронежский «Факел» обыграл ярославский «Шинник» в матче первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Воронеже, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Факелу» принес точный удар Виталия Шахова на 57-й минуте. При этом игрок хозяев Михаил Бирюков на 59-й минуте не сумел реализовать пенальти, а команды заканчивали встречу в неполных составах. У «Шинника» на 38-й минуте был удален Дмитрий Чистяков, а у «Факела» красную карточку на 84-й минуте получил Александр Трошечкин.

«Факел» набрал 49 очков и сравнялся с идущим на четвертом месте «Спартаком-2». У «Шинника» 45 баллов и 8-е место.

В других матчах «Кубань» дома обыграла «Тюмень» со счетом 3:1, а «Химки» на своем поле победили «Балтику» — 1:0.