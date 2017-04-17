Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 3:1. «Кубань» (46 очков) отстаёт от зоны стыковых матчей на 3 балла.



У хозяев отличились Никита Маляров, Спартак Гогниев и Алексей Гай. Единственный мяч гостей забил Хасан Мамтов. На 52-й минуте, при счёте 2:1, прямую красную карточку получил игрок «Тюмени» Камалутдин Ахмедов.



В других матчах «Факел» выиграл у «Шинника» (1:0), а «Балтика» уступила «Химкам» (0:1).