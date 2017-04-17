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17 апреля 2017, 21:24 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Константин Емельянов: Зарплату в «Луче» выплачивают, с премиальными пока неясно

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов после матча 32-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (0:3) отметил, что у команды были шансы повернуть ход встречи в свою пользу.

Специалист подчеркнул, что после пропущенного мяча команда раскрылась.

— В первом тайме у нас были моменты — попали в перекладину, Носов выходил один на один, — цитирует пресс-служба ФНЛ Емельянова. — Игра в целом давалась, играли хорошо, отвечали атакой на атаку. Но в начале второго тайма провалились, пропустили подряд два мяча, после чего пришлось раскрываться и бежать вперед. У «Спартака-2» есть ребята, которые находятся под основным составом, обладают хорошим индивидуальным мастерством. Они и решили судьбу матча. У нас, к сожалению, таких футболистов нет. Моменты мы создаем, а вот реализовать не можем.

— В чем, на ваш взгляд, причины провала в начале второго тайма?

— Еще раз скажу про индивидуальное мастерство футболистов соперника. Возможно, на это наложилась какая-то несобранность и невнимательность с нашей стороны. Будем разбираться.

— Как дела с финансированием в клубе?

— Зарплату выплачивают. С премиальными пока неясно.

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