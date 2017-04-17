Константин Емельянов: Зарплату в «Луче» выплачивают, с премиальными пока неясно
Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов после матча 32-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (0:3) отметил, что у команды были шансы повернуть ход встречи в свою пользу.
Специалист подчеркнул, что после пропущенного мяча команда раскрылась.
— В первом тайме у нас были моменты — попали в перекладину, Носов выходил один на один, — цитирует
— В чем, на ваш взгляд, причины провала в начале второго тайма?
— Еще раз скажу про индивидуальное мастерство футболистов соперника. Возможно, на это наложилась
— Как дела с финансированием в клубе?
— Зарплату выплачивают. С премиальными пока неясно.
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