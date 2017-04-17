«Тосно» и нальчикский «Спартак» не забили друг другу мячей в матче первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Великом Новгороде, завершилась со счетом 0:0.

«Тосно» набрал 64 очка и продолжает идти на втором месте в таблице ФНЛ, обгоняя занимающий третью строчку «СКА-Хабаровск» на 14 очков. Для выхода в премьер-лигу команде из Ленинградской области в оставшихся шести турах достаточно одержать одну победу и одну встречу сыграть вничью.

В других матчах тура «Мордовия» на своем поле проиграла красноярскому «Енисею» со счетом 1:2, а «Сокол» в Саратове с таким же счетом уступил нижнекамскому «Нефтехимику».